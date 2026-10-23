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Al Hilal je pobedio Al Kadsiju rezultatom 3:2 u gostima i tako nastavio trku za titulu u Saudijskoj Arabiji. Ekipa iz Rijada sada ima dva boda više od Al Nasra, a u centru pažnje ponovo je bio reprezentativac Srbije Sergej Milinković-Savić.

Srpski vezista odigrao je ključnu ulogu u pobedi svog tima. Najpre je asistirao Rubenu Nevešu za novo vođstvo Al Hilala, a potom se i sam upisao u strelce preciznim udarcem iz kaznenog prostora.

1/10 Vidi galeriju Sergej Milinković-Savić Foto: Marc Guelber / imago sportfotodienst / Profimedia, ADIL BENAYACHE / Sipa Press / Profimedia, Matthew Maxey / Zuma Press / Profimedia

Sergej je ovim pogotkom stigao do pet golova u sezoni i prestigao Kristijana Ronalda, koji je dosad četiri puta zatresao mrežu.

Al Hilal tako nastavlja pohod na titulu, a Milinković-Savić iz utakmice u utakmicu potvrđuje koliko znači ekipi iz Rijada.

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