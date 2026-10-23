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Selektor Francuske Frederik Fatu objavio je širi spisak igrača za naredni kvalifikacioni prozor, a na njemu se našao i Matijas Lesor, koji bi prvi put od Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine mogao da zaigra za nacionalni tim.

Centar Panatinaikosa, nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i Partizana, još mora da vodi računa o zdravstvenom stanju, a selektor se nada da će biti spreman za predstojeće izazove.

Matijas Lesor na meču Panatinaikos - Žalgiris Foto: Tourette Photography / Alamy / Profimedia

Francuska će 27. novembra gostovati Estoniji, dok će tri dana kasnije dočekati Švedsku u Dižonu. „Trikolori“ su trenutno prvi u grupi L sa učinkom 7-1 i već u narednom prozoru mogu da obezbede plasman na Svetsko prvenstvo 2027. godine.

Na spisku se nalazi i 18-godišnji Igo Imga Mukuri, koji je prvi put dobio poziv u seniorsku reprezentaciju.

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Grobari skandiraju "Matijas Lesor" Izvor: Kurir