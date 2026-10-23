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Ognjen Mimović najverovatnije će napustiti Fenerbahče tokom zimskog prelaznog roka, pošto turski klub, prema navodima tamošnjih medija, više ne računa na srpskog defanzivca.

Mimović je u februaru 2025. godine stigao iz Crvene zvezde za 6.700.000 evra, ali još nije upisao zvaničan nastup za istanbulski klub. U međuvremenu je bio na pozajmicama u Zenitu i Pafosu, a uprkos dobrim partijama tokom letnjih priprema, nije dobio priliku u prvom timu.

Ognjen Mimović Foto: Starsport, Www.crvenazvezdafk.com

Razlog za mogući rastanak leži u planovima Fenerbahčea za dodatna pojačanja i ograničenom broju mesta za strane fudbalere. Povratak Džejdena Ostervolda nakon povrede, kao i mogućnost dolaska novih igrača, mogli bi dodatno da zakomplikuju Mimovićev status.

Iako ima ugovor do leta 2029. godine, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde mogao bi već u januaru da potraži novu sredinu.

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Trening fudbalera Crvene zvezde u Luganu Izvor: Kurir