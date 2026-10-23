Valensija dobija novu investicionu grupu koja će kupiti 42% akcija i obezbediti 100 miliona evra za ulaganja.
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PROMENE NA MESTALJI! Valensija dobija novi špric!
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Španski fudbalski klub Valensija saopštio je da će nova investiciona grupa kupiti 42 odsto u tom klubu.
Time je vrednost povećana na 1,25 milijardi evra.
"Pičvajz" holding, konzorcijum privatnih porodičnih investitora, kupiće akcije od većinskog vlasnika Valensije, Meriton holdinga.
Takođe će obezbediti 100 miliona evra svežeg kapitala za direktna ulaganja u klub.
Meriton će zadržati većinski udeo u Valensiji, dok će Kijat Lim ostati predsednik.
Valensija je trenutno tek pretposlednja u LaLigi sa šest bodova.
Poslednji put "slepi miševi" su Evropu igrali pre šest godina.
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