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Na planetarnom šampionatu u Kazahstanu boje naše zemlje braniće ukupno šestorica takmičara.

U grčko-rimskom stilu to su: Georgij Tibilov (60 kg), Ali Arsalan (77 kg), Viktor Nemeš (82 kg), Aleksandar Komarov (87 kg) i Mihail Kadžaja (97 kg), dok će se u slobodnom stilu takmičiti Azamat Tuskaev (57 kg).

“Ceo pripremni period je protekao po planu”, počeo je priču Vojislav Trajković, prvi trener naše reprezentacije u grčko-rimskom stilu i potom dodao:

“Posle učešća na Mediteranskim igrama odrađena su dva vrlo kvalitetna međunarodna trening kampa u Poljskoj i Hrvatskoj. Intenzitet treninga u tom period bio je zaista na visokom nivou. Moram da priznam da je za naše rvače sve to bilo vrlo naporno i teško, ali su momci u potpunosti odradili sve ono što se od njih tražilo. Nadam se da je forma dobro tempirana i da će svi oni na Svetskom prvenstvu pružiti maksimum”, istakao je Trajković.

On nije želeo da daje prognoze po pitanju rezultata, ali očekuje da će se svi naši takmičarati pokazati i lepom svetlu:

“Uveren sam da će svi pružiti trenutni maksimum, pa ćemo videte za kakve domete će to biti dovoljno. Najvažnije će biti da pokažu borbenost, a kao i uvek, konačan plasman u dobroj meri zavisiće i od žreba i kriterijuma suđenja. Ono što je dobra stvar za nas je da su među nosiocima u žrebu dvojica naših reprezentativaca – Aleksandar Komarov i Georgij Tibilov”.

Trajković je preneo i delić atmosphere iz Astane.

“Doputovali smo još prošle nedelje i poslednjih nekoliko treninga je odrađeno u Astani. Veliki broj reprezentacija je takođe ranije došao zbog što bolje aklimatizacije, tako da je trenig sala prepuna takmičara. Domaćini su vrlo lepo sve organizovali i interesovanje za Šampionat sveta je ogromno, jer je rvanje ovde vrlo popularan sport. Ceo grad je izlepljen reklamama i sve je u znaku predstojećeg takmičenja, a uslovi koje imamo na raspolaganju su zaista izvanredni”, zaključio je Trajković.