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Tebas je žestoko kritikovao način na koji Real Madrid komunicira sa javnošću, posebno kroz klupsku televiziju, a njegove reči izazvale su burnu reakciju javnosti.

Havijer Tebas je na društvenoj mreži "X" kritikovao "Real Madrid TV" zbog načina na koji izveštava o suđenju i spornim situacijama.

Prema njegovom mišljenju, klupska televizija bira situacije koje odgovaraju Realu, ponavlja priču o nepravdi i stvara utisak da je madridski klub konstantno žrtva.

Poređenje sa nacizmom

"Njihova partitura je uvek ista – odabrati poteze koji im idu u prilog, ponavljati pritužbe, podgrevati sumnje i ukazivati na neprijatelje. Ovaj metod podseća na propagandne mehanizme koje je koristio Jozef Gebels, ministar propagande nacističke Nemačke. Sistematsko ponavljanje, konstruisanje neprijatelja i podređivanje činjenica narativu", rekao je predsednik "La Lige".

Tebas je pritom naglasio da poređenje pravi isključivo sa tehnikama propagande, a ne sa nacističkom ideologijom niti sa navijačima Real Madrida.

1/6 Vidi galeriju Havijer Tebas, predsednik La Lige Foto: Profimedia, EPA-EFE/Jorge Nunez, MARTIN DIVISEK/EPA

Real tražio ostavku

Reakcija iz Madrida bila je veoma oštra.

Real Madrid je zatražio hitnu ostavku Tebasa sa mesta predsednika La Lige, ocenivši njegove reči kao "apsolutno neprihvatljive" i izuzetno ozbiljne. Klub je poručio da takve izjave predstavljaju novi napad na Real, njegovog predsednika Florentina Pereza i klupske medije.

Tebas, međutim, nije povukao svoje reči. Dan kasnije dodatno je branio svoje poređenje, tvrdeći da se metode Gebelsove propagande proučavaju na fakultetima novinarstva i komunikacija upravo kako bi se prepoznali takvi obrasci u savremenom društvu.

Slučaj stigao do Sportskog tribunala

Kontroverza je dobila novu dimenziju 22. oktobra.

Španski Viši savet za sport (CSD) odlučio je da Tebasove izjave prosledi Sportskom administrativnom sudu (TAD) kako bi se utvrdilo da li postoji osnov za eventualni disciplinski postupak zbog mogućeg kršenja odredbi Zakona o sportu koje se odnose na sportsko dostojanstvo i ugled.

TAD tek treba da proceni da li njegove reči predstavljaju mogući prekršaj i da li postoje osnovi za dalje postupanje.

Tebas je i na najnoviji razvoj događaja odgovorio bez povlačenja. Poručio je da je njegova odgovornost da brani takmičenje od onih koji ga, kako tvrdi, konstantno diskredituju.

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