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Na šampionatu sveta u Kazahstanu za Srbiju će nastupati šestorica takmičara.

U grčko-rimskom stilu to su: Georgij Tibilov (60 kilograma), Ali Arsalan (77 kg), Viktor Nemeš (82 kg), Aleksandar Komarov (87 kg) i Mihail Kadžaja (97 kg), dok će se u slobodnom stilu takmičiti Azamat Tuskaev (57 kg).

"Ceo pripremni period je protekao po planu", rekao je Vojislav Trajković, prvi trener reprezentacije Srbije u grčko-rimskom stilu.

Kako je naveo Trajković, posle učešća na Mediteranskim igrama odrađena su dva vrlo kvalitetna međunarodna trening kampa u Poljskoj i Hrvatskoj.

"Intenzitet treninga u tom periodu bio je zaista na visokom nivou. Moram da priznam da je za naše rvače sve to bilo vrlo naporno i teško, ali su momci u potpunosti odradili sve ono što se od njih tražilo. Nadam se da je forma dobro tempirana i da će svi oni na Svetskom prvenstvu pružiti maksimum", rekao je on.

Trajković nije želeo da daje prognoze po pitanju rezultata, ali je rekao da je uveren da će svi pružiti trenutni maksimum.

"Videćemo za kakve domete će to biti dovoljno. Najvažnije će biti da pokažu borbenost, a kao i uvek, konačan plasman u dobroj meri zavisiće i od žreba i kriterijuma suđenja. Ono što je dobra stvar za nas je da su među nosiocima u žrebu dvojica naših reprezentativaca, Aleksandar Komarov i Georgij Tibilov", rekao je on.

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