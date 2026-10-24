Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Košarkaši Partizana u subotu od 20.30 gostuju ekipi Spartaka iz Subotice u utakmici ABA lige, a crno-beli će pokušati da nastave u pobedničkom ritmu nakon velikog trijumfa u večitom derbiju protiv Crvene zvezde.

Izabranike Đoana Penjaroje očekuje novo zahtevno gostovanje, pošto Spartak na svom parketu može da bude veoma neugodan rival. Partizan će nastojati da iskoristi samopouzdanje stečeno u derbiju i još jednom pokaže kvalitet, uprkos zgusnutom rasporedu.

1/15 Vidi galeriju KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Crno-beli žele da potvrde dobru formu i nastave sa pobedama, ali će za to morati da budu maksimalno fokusirani i spremni na težak meč u Subotici.

Prenos utakmice iz Subotice možete gledati an TV Arena sport premium 1 kanalu.

BONUS VIDEO: