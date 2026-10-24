Zvezda se priprema za težak meč protiv Igokee, a direktan prenos možete pratiti na TV Arena sport premium 1.
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TEŽAK ISPIT: Zvezda gostuje Igokei! Crveno-beli nakon poraza u derbiju žele pobedu u Laktašima!
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Košarkaši Crvene zvezde u subotu od 18.00 gostuju ekipi Igokee u utakmici četvrtog kola ABA lige. Crveno-beli žele da nastave sa dobrim rezultatima u regionalnom takmičenjun i potvrde kvalitet u još jednom zahtevnom gostovanju regionalnog takmičenja.
Igokea tradicionalno ume da bude neugodan rival na svom parketu, pa će izabranici trenera Ibona Navara morati da budu maksimalno koncentrisani od prvog minuta.
Crvena zvezda - Pariz, Evroliga Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Domaćin će pokušati da iskoristi prednost svog terena, dok će Zvezda tražiti način da nametne svoj ritam i kontrolu utakmice.
Beograđani u duel ulaze nakon poraza u evroligaškom večitom derbiju od Partizana (85:82). Direktan prenos utakmice možete gledati na TV Arena sport premium 1 kanalu.
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