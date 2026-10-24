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Crno-beli će protiv Čukaričkog na domaćem terenu pokušati da se približe ekipi sa Banovog Brda na tabeli.

Partizan u 13. kolo ulazi sa 10. pozicije koju drži sa 11 odigranih utakmica i 11 bodova, dok Čukarički ima utakmicu više i četiri boda više što je dovoljno za osmo mesto.

Čukarički u Humsku stiže bez šefa stručnog štaba, a ekipu nakon smene Marka Jakšića vodi Marko Trajković, dosadašnji trener mlađih kategorija.

FK Železničar - FK Partizan, Super liga Srbije 18.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Crno-beli su u prethodnom kolu izgubili od Železničara u Pančevu (1:0) dok je Čukarički pobedio Zemun (3:0).

Gradski derbi će početi u 16.00 časova.

Tekstualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu.

Televizijski prenos je obezbeđen na kanalu "Arena sport Premium 1".

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Najbolja šansa za Partizan Izvor: MONDO