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Veče prepuno emocija, ali i strašnog futsala, viđeno je u Hali Sportova Ranko Žeravica na Novom Beogradu.

Derbi 5. kola Prve futsal lige Srbije odigrali su Crvena zvezda i MB Namenska i utakmica je u potpunosti ispunila očekivanja. Slavila je Crvena zvezda sa 9:2, nanela prvi poraz sjajnom timu iz Lučana koji je do ove utakmice bio jedina neporažena ekipa u prvoligaškom karavanu, ali je apsolutni pobednik večeri mali Nikola Ćorković za kog se ovaj meč i igrao i koji je sa osmehom na licu napustio halu.

Detalji sa meča Crvena zvezda - MB Namenska Foto: KMF Crvena zvezda / Slobodan Sandić

Igrači, uprave i stručni štabovi oba tima, skupili su veliki novac za Nikolu, sav prihod od ulaznica je takođe išao na njegov račun, a akciju su podržali i navijači, tako da je humanitarna priča uspela, te je futsal dokazao da je daleko više od sporta i igre - da spaja ljude i pomaže u problemima! Nikola je izveo i početni udarac na ovom meču, a od čelnika oba kluba dobio je i po dres!

Što se same utakmice tiče - možda je bila u drugom planu zbog višeg cilja, ali je ispunila apsolutno sva očekivanja i u Hali Sportova smo verovatno gledali najbolji meč dosadašnjeg toka sezone prvoligaškog karavana!

Pobeda Crvene zvezde je apsolutno zaslužena, iako je rezultat 9:2 možda previsok. Šta se sve dešavalo na terenu? Krenimo redom...

1/21 Vidi galeriju Crvena zvezda - MB Namenska 9:2 futsal Prva liga Srbije Foto: KMF Crvena zvezda / Slobodan Sandić

Furiozno su u ovaj meč ušli futsaleri Crvene zvezde. Povratnik u tim posle odrađene suspenzije zbog crvenog kartona u meču protiv Vojvodine, Milorad Bojić, dokazao je da se nalazi u strašnoj formi i već u trećem minutu doneo je vođstvo Zvezdi maestralnim golom, a pet minuta kasnije bilo je 2:0 kada je Nikola Polić pogodio mrežu bivšeg kluba. Kada je Vladan Vesić postigao autogol u 11. minutu delovalo je da će Zvezda upisati ubedljivu pobedu, ali je Bojan Ivanović do odlaska na odmor smanjio na 3:1 i vratio neizvesnost.

U drugi deo igre bolje je ušla MB Namenska. Bojan Ivanović pogodio je u 25. minutu za 3:2, a šanse pred golom sjajnog Nikole Josimovića su se ređale, ali se Crvena zvezda fenomenalno branila. A onda - rapsodija crveno-belih!

Aleksandar Gavrilović je volej udarcem posle kornera u 30. minutu pogodio za 4:2, a Milorad Bojić izveo je pravu minijaturu i dva minuta kasnije povisio na 5:2.

Na 6:2 povisio je Vladimir Lazić iz slobodnog udarca u 37. minutu, a do kraja meča pogađali su još i Mladen Kocić, Aleksandar Pavlović i Mladen Stojanović za konačnih Crvena zvezda - MB Namenska 9:2.

Crvena zvezda trenutno je lider na tabeli prvoligaškog karavana sa 12 osvojenih bodova iz pet mečeva, dok MB Namenska ima četiri boda manje i nalazi se na četvrtom mestu.

U narednoj rundi Crvena zvezda gostovaće Novom Pazaru, dok MB Namenska dočekuje Vinter Sport.

Nikolina borba

Nikola Ćorković imao je samo sedam godina kada je preživeo tragediju koja mu je zauvek promenila život. U maju 2022. godine majka ga je polila kiselinom, a zatim sa njim skočila sa trećeg sprata. Nikola je preživeo, ali je zadobio teške opekotine i povrede opasne po život. Bio je u veštačkoj komi, a usledile su brojne operacije, transplantacije kože i dug oporavak.

Danas Nikola ima 11 godina. Kako raste, ožiljci sve više zatežu kožu, ograničavaju njegove pokrete i otežavaju mu svakodnevni život.

Pred Nikolom je još šest rekonstruktivnih operacija, čija ukupna procenjena cena iznosi 59.200 evra. Uz operacije dolaze i troškovi putovanja, smeštaja i neophodnih pregleda.

Zahvaljujući podršci dobrih ljudi, kao i brojnim akcijama koje su napravljene, deo potrebnih sredstava već je prikupljen.

Nikola je već prošao kroz mnogo toga, a ima tek 11 godina, a sada mu svi možemo pomoći zajedno!

Hrabrom Nikoli Ćorkoviću možete pomoći i na sledeće načine:

Uplatom na:

Dinarski račun: 265-1610310006606-88

Primalac: Srbi Za Humanost

Mesto: Novi Sad

• PayPal: info@28jun.org

• Credit Card: https://www.28jun.org/donate

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