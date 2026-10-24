Slušaj vest

Samo četiri dana posle velike pobede nad ekipom SAD kojom je Jugoslavija obezbedila titulu prvaka sveta, i tri dana posle formalnog proglašenja za svetskog prvaka, jugoslovensku javnost šokirala je vest: umro je Trajko Rajković.

Bio je 27. maj 1970. godine kada se desila jedna od najvećih tragedija jugoslovenskog i srpskog sporta - iznenada je preminuo član šampionske generacije jugoslovenske košarke Trajko Rajković. Pronađen je mrtav u svom stanu tog jutra...

1/5 Vidi galeriju Trajko Rajković Foto: Printskrin

Jugoslavija se u tom trenutku još uvek nije oporavila od smrti velikog Radivoja Koraća, koji je poginuo gotovo tačno godinu dana ranije - 2. juna 1969. godine. Obojica su bili članovi OKK Beograda.

Dobroćudni džin iz Leskovca stigao u Beograd

Trajko Rajković je rođen u Leskovcu 1937. godine. Igrao je na poziciji centra, visine 210cm, a bio je poznat po karakterističnom horogu i izuzetnim osećajem za skok.

U OKK Beograd je došao 1959. godine, kao student medicine. Uz Koraća i Gordića postao je glavna uzdanica kluba. Igrao je još u Italiji za timove Libertas Livorno i Rejer Venecija Mestre.

Sa reprezentacijom je osvojio dve srebrne medalje na Evropskim prvenstvima (1965, 1969) i bronzanu 1963, srebrnu medalju na Olimpijskim igrama 1968., srebrnu medalju na Svetskim prvenstvima 1963. 1967. i zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu 1970. godine u Ljubljani.

Spekulacije o smrti krenule odmah

Jedan od saigrača Trajka Rajkovića u OKK Beogradu i pre toga u reprezentaciji Jugoslavije Momčilo Pazman, opisao je kako je sve to izgledalo tih dana.

- Strašno je bilo, do juče si ga gledao na terenu, a danas ga nema. On je prethodno veče bio specijalni gost na maturskoj večeri u hotelu Jugoslavija, a ja sam išao u Mažestik. Tada je to bilo popularno i bilo je vreme maturskih večeri. Ujutru me zovu iz OKK Beograda, kažu Trajko preminuo. Niko nije ni sumnjao niti se postavljalo pitanje da je bio bolestan.

Spekulacije o njegovoj iznenadnoj smrti nisu izostale tih dana.

- Bilo je mnogo spekulacija. Neki su pričali da je odmah posle tog meča sa Amerikancima imao manji infarkt, jer je legao na parket, ali to nema veze, verovatno je bilo od umora i euforije. Onda su išle priče kako je izbegavao lekarske preglede. Mislim, sve je moguće, ali ja ne verujem u to, jer svako čuva svoju glavu. Pokušao sam da saznam od doktora reprezentacije iz Ljubljane Pece Markovića, ali on nije želeo ništa da mi kaže posebno. Rekao je da je na pregledima sve bilo u redu, valjda je štitio struku ili slično.

Spekulacije su se pojavile i u medijima.

- Bilo je po novinama raznih priča, sve se svodilo na te spekulacije da se sumnjalo da je on izbegavao da se pregleda. Ali, ne verujem da je on imao neke simptome i da je znao, a da nije hteo da se pregleda.

Tada tih godina pregledi su bili takođe obavezni, naročito u reprezentaciji.

- U klubovima je bilo obavezno, ali da budem iskren do kraja, pošto smo znali lekare, a pregledali smo se svakih šest meseci, često smo odlazili samo na razgovor i dobijali potpise. Međutim, u reprezentaciji su testiranja bila ozbiljna i detaljna, tako da tu nije moglo da bude nekih propusta - objašnjava Pazman.

Ostalo je sećanje na dobroćudnog džina koji, ako je za utehu, od tog 27. maja 1970. godine počiva kao večiti prvak sveta.

BONUS VIDEO: