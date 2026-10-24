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U izuzetno uzbudljivoj završnici na gostujućem parketu, Hjuston Roketsi savladali su prošlogodišnje NBA finaliste, San Antonio Sparse, rezultatom 114:110. Ključni potez viđen je u samom finišu, kada je Ejmen Tompson blokirao Viktora Vembanjamu i sprečio ga da meč uvede u produžetke.

Iako je francuski centar retko meta uspešnih blokada u prelomnim momentima, potez Tompsona prelomio je susret. Iako je San Antonio u svakoj četvrtini uspevao da povede, gosti su konstantno nalazili rešenja da naprave razliku i upišu drugi trijumf u prve dve utakmice sezone, dok su Sparsi ostali na dva poraza.

Alperen Šengun predvodio je Hjuston sa 29 poena i po sedam skokova i asistencija. Tompson je uz ključnu rampu upisao dabl-dabl od 20 poena i 10 skokova, dok je Kevin Durent zabeležio 20 poena, sedam uhvaćenih lopti i šest dodavanja.

San Antonio Spars - Hjuston Rokets 110:114 Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia, Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

U redovima Sparsa, Vembanjama je duel završio sa 25 poena i 13 skokova, a Dilan Harper je postigao 20 poena. Srpski bek Bogdan Bogdanović odigrao je devet minuta, tokom kojih je iz dva pokušaja ubacio jednu trojku, zabeleživši tri poena, skok i jednu izgubljenu loptu.

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