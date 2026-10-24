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Košarkaši Majami Hita pretrpeli su poraz u noći između petka i subote, pošto je od njih bolji bio Detroit rezultatom 128:111.

Srpski reprezentativac Nikola Jović proveo je meč u skromnijem ritmu, zabeleživši pet poena i četiri skoka. Sa druge strane, tim sa Floride predvodio je Janis Adetokumbo sa izvanrednom individualnom partijom od 36 poena i 12 skokova, ali ni to izdanje grčkog košarkaša nije bilo dovoljno Majamiju da izbegne neuspeh.

Majami Hit - Detroit Pistons 111:128 Foto: Carmen Mandato / Getty images / Profimedia

Presudio je znatno širi napadački arsenal Detroita, u čijim je redovima čak šestorica igrača meč završilo sa dvocifrenim brojem poena. Pistonse je do trijumfa predvodio najefikasniji Džon Kolins sa 23 poena, dok je dabl-dabl zabeležio Pol Rid, upisavši 19 poena i 11 skokova.

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