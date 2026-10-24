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Luka Dončić je na impresivan način otvorio novu NBA sezonu, predvodivši Lejkerse do trijumfa nad Klipersima rezultatom 125:117. Slovenački as je susret završio sa 23 poena, 6 skokova i 7 asistencija, a publiku je očarao i pre nego što je duel zvanično počeo.

1/4 Vidi galeriju Luka Dončić na meču Los Anđeles Lejkers - Los Anđeles Klipers Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Naime, Dončić je još tokom zagrevanja pogodio koš jednom rukom preko celog terena, da bi majstorije nastavio i na samom parketu. Tokom jedne akcije prošao je između dvojice rivala i poslao sjajan pas za zakucavanje.

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Pored Dončića, u redovima Lejkersa odličnu partiju pružio je Ostin Rivs, koji je zabeležio 28 poena i 9 asistencija, dok je novi startni centar Voker Kesler dodao 22 poena, 8 skokova i 3 asistencije.

Kod Klipersa se istakao Darijus Garland sa 26 poena i 6 asistencija, dok je Bruk Lopez ubacio 22 poena. Dvocifren učinak imali su i Derik Džouns, kao i doskorašnji igrač Lejkersa Rui Hačimura, koji su postigli po 16 poena.

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