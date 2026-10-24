BRUTALAN UDAR NA DIMITRISA JANAKOPULOSA! Skandal majstor dobio poruku koja ODZVANJA PLANETOM: "Pazi šta želiš... Ako se zaista vrati šta je UKRADENO..."
- Olimpijakos je oštro odgovorio Dimitrisu Janakopulosu i odbacio bilo kakvu vezu sa aktuelnom istragom u grčkoj košarci.
- Iz Pireja poručuju da se bore za pošteno suđenje 50-50 i optužuju Janakopulosa da traži arbitražu u korist Panatinaikosa.
Novi skandal koji potresa košarku u Grčkoj doneo je i žestoku reakciju iz Pireja. Olimpijakos je izdao oštro saopštenje usmereno direktno protiv prvog čoveka Panatinaikosa, Dimitrisa Janakopulosa, odlučno odbacujući bilo kakvu umešanost u aktuelnu istragu i uzvraćajući teškim optužbama na račun atinskih „zelenih”.
Čelnici kluba iz Pireja ističu da je njihov višegodišnji cilj isključivo jednak tretman na terenu, a ne arbitraža podređena interesima jedne ekipe.
„Vodimo pravu borbu za pošteno suđenje 50-50 i borićemo se do kraja! Nećemo biti saveznici u Janakopulosovim pokušajima da izdejstvuje suđenje 100-0 u korist svog tima. Nemamo apsolutno nikakve veze sa istragom. U materijalima ovog slučaja se čak i ne pominje ime našeg kluba.”
Iz kluba su poručili i sledeće:
„Nemamo čega niti koga da se plašimo! Mi ne glumimo sudije na Instagramu i iza tastature. Jedan savet - pazi šta želiš! Jer, ako se zaista vrati ono što je ukradeno, trofejna vitrina tvog tima i čuveni sto u Suniju napuniće se paučinom umesto peharima", stoji u saopštenju KK Olimpijakos.
Aktuelni istražni postupak tako je otvorio novo poglavlje i raspalio novi verbalni sukob na relaciji između dva večita grčka rivala.
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