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Luka Dončić je u noći između petka i subote predvodio Los Anđeles Lejkerse do trijumfa u gradskom derbiju protiv Klipersa, a taj susret obeležilo je i nekoliko njegovih varnica sa protivničkim igračima. Dončić je duel završio sa učinkom od 23 poena, 7 asistencija i 6 skokova, uz uočljive rasprave i "odmeravanja" na parketu sa bivšim saigračem Ruijem Hačimurom.

Ipak, znatno burnije bilo je na premijeri sezone, kada je Luka ubacio 28 poena (uz 8 skokova i 7 asistencija) u pobedi nad Golden Stejtom. Razlog za tenziju koja je kulminirala oštrim rečima košarkaša Voriorsa Jaksela Lendeborga nakon meča tek sada je u potpunosti jasan.

1/5 Vidi galeriju Sukob i Dončića i Lendeborga Foto: Screenshot

Naime, pojavio se video-snimak situacije iz treće četvrtine, u trenutku kada je Lendeborg napravio faul i poslao Dončića na liniju slobodnih bacanja. Tada mu se slovenački as direktno obratio rečima:

"Brate imaš 24 godine i ruki si. Opusti se".

Pogledajte taj detalj:

Ko je Jaksel Lendeborg i šta je tačno izjavio?

Novi član Golden Stejta, portorikansko krilo i 11. pik sa drafta, u ligu je ušao nakon šestogodišnje koledž karijere na tri različita univerziteta i osvojene NCAA titule sa Mičigenom prošle sezone. Odmah po završetku meča, Lendeborg je na konferenciji za medije izneo niz optužbi na račun lidera Lejkersa.

"Čoveče, stalno je pričao sa sudijama, bila je ovo zanimljiva prva utakmica za mene. Imao sam mnogo poštovanja prema njemu, gledao sam kako 'ubija' ljude stalno. Sada sam bio na terenu, video koliko se žali, koliko kuka sudijama, izgubio sam svo poštovanje", rekao je Lendeborg na konferenciji za medije.

"Ne radi se o tome da li je suđen faul ili ne, već o tome koliko se žali. Onda dobije faul i počne da mi priča kao da je uradio nešto veliko. To rade slabići. Malo me to iznerviralo, prizinajem.

Rekao sam mu da nema pojma, da samo priča i da ne može da poentira preko mene. Dodao sam i neke psovke, zato sam dobio tehničku i sve to. Smejao mi se sve vreme zbog jednog faula, dao je onaj koš sa pola terena. Ovo je timski sport, dao nam je 28 poena, ja sam lično shvatio naš duel. Trudio sam se da ga ne fauliram. Razmišljao sam u jednom momentu da stavim ruke iza leđa i da ga tako čuvam, mada mislim da bi mi i tada svirali faul", poručio je Lendeborg.

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