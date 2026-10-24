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Fudbaleri Partizana i Čukaričkog odmeriće snage u subotu od 16 časova u Humskoj.

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga favorita ide u ruke Partizanu, ali ni Čukarički nije bez šansi. Kvota na trijumf crno-belih iznosi 1,65, na nerešen ishod kvota je 4,20, a na pobedu Brđana 4,70.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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