Fudbaleri Partizana i Čukaričkog odmeriće snage u subotu od 16 časova u Humskoj.

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga favorita ide u ruke Partizanu, ali ni Čukarički nije bez šansi. Kvota na trijumf crno-belih iznosi 1,65, na nerešen ishod kvota je 4,20, a na pobedu Brđana 4,70.