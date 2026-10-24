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Neverovatna vest dolazi iz sveta MMA, a tiče se incidenta koji se desio u borbi između dve dame.

MMA je adrenalinski sport i svakog vikenda donosi veliki broj mečeva širom planete.

Vučica iz Meksika

Meksička MMA borkinja Lusero Akosta doživela je malu nezgodu tokom borbe, koju je dobrano naplatila, zahvaljujući tome što je snimak postao virala na društvenim mrežama. Poznata pod nadimkom La Loba ("Vučica"), dospela je u međunarodne medije nakon borbe protiv Kanađanke Šenon Klark u Čikagu 16. oktobra 2026. godine, na PFL eventu.

Tokom treće runde Akosti se pomerio gornji deo borilačke opreme, pa joj je deo grudi nakratko bio izložen u televizijskom prenosu. Nakon meča Meksikanka se našalila da joj je incident povećao zaradu na Onlifansu, platformi sa erotskim sadržajem, uz koju zarađuje dodatni novac.

Nezgoda sa grudima

Iako je Lusero Akosta izjavila da je zbog toga što su joj se grudi videle uživo u TV prenosu zaradila 500.000 dolara, američki mediji spekulišu sa tom sumom i pišu da se ona samo našalila, te da taj iznos nije potvrđen.

Lusero Akosta rođena je 23. avgusta 1994. godine u gradu Tihuana u Meksiku. Visoka je 168 cm i takmiči se u muva kategoriji, do 57 kg. U meču protiv Šenon Klark doživela je porat, pa sada ima skor od šest pobeda i tri izgubljena meča.

1/18 Vidi galeriju Lusero Akosta Foto: Printskrin/Instagram

Doživela porodično nasilje

Prema intervjuu koji je prenela argentinska sportska televizija "TyC Sports", Lusero Akosta počela je da trenira borilačke veštine nakon teškog iskustva u privatnom životu. Ispričala je da je tokom braka u Kaliforniji doživela porodično nasilje i da je želela da nauči da se brani.

Nakon što je počela da trenira, brzo je prešla na takmičarski nivo. Prvu profesionalnu borbu imala je 11. oktobra 2019. protiv Valari Kvintero, koju je pobedila jednoglasnom odlukom sudija. O svom iskustvu govorila je javno u kontekstu motivacije i samostalnosti žena.

Poraz na debiju u PFL

Lusero Akosta je najveći deo dosadašnje karijere provela u organizaciji "Combate Global", koja je poznata po borbama MMA takmičara iz Severne i Latinske Amerike. U aprilu 2025. pobedila je Abril Angvijano jednoglasnom odlukom sudija, čime je stigla do četiri uzastopne pobede.

1/5 Vidi galeriju Lusero Akosta Foto: Printscreen / Instagram / loba_acosta_

Stekla je ova brineta određenu reputaciju i dobila poziv prestižne PFL organizacije za debi. Meč protiv Šenon Klark održan je 16. oktobra 2026. u Čikagu. Akosta je u prvim fazama pokušavala da koristi udarce sa distance, ali je Klarkova kasnije preuzela kontrolu, oborila je i napala udarcima na tlu. Sudija Kevin Mekdonald prekinuo je borbu u trećoj rundi, na 1:59 do kraja. Tako je Akosta svoj debi u PFL završila porazom tehničkim nokautom.

Ne izbegava škakljive teme

Tokom razmene udaraca na tlu, dok ju je Klarkova držala pod kontrolom i napadala, gornji deo Akostine borilačke opreme pomerio se i deo grudi ostao je nakratko otkriven. Incident je prošao gotovo neprimećeno tokom same borbe, ali su snimci kasnije počeli da kruže društvenim mrežama.

Akosta je na celu priču reagovala humorom, umesto da izbegava temu. Na Instagramu je napisala da je dobila dodatnu zaradu na Onlifansu zato što joj se tokom prenosa videla bradavica, a platformu je nazvala svojim "zvaničnim sponzorom". Narednog dana nastavila je da se šali na račun viralnog snimka.

Lusero Akosta na obali mora Foto: Printskrin/Instagram

Ponosna majka

Lusero Akosta je izgradila prisustvo na društvenim mrežama paralelno sa sportskom karijerom. Mediji navode da ima više od pola miliona pratilaca na Instagramu, trenutno više od 512.000, a njen javni nastup kombinuje trening, borilački sport i sadržaj namenjen odrasloj publici na pretplatničkim platformama.

Ova lepa crnka nekoliko stvari voli da radi van borilišta. Uživa u planinarenju i boravku u prirodi. Plivanje koristi za održavanje kondicije, a trenirala je čak i udarce u bazenu. Obožava filmove legendarnog majstora borilačkih veština Brusa Lija. Ostvarila se kao majka i ćerka joj je najvažnija osoba u životu. Ponosna je na nju i podržava njena interesovanja, uključujući treninge karatea.