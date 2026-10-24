DRAMATIČNE SCENE - ČUVENI GOLMAN DOŽIVEO SAOBRAĆAJKU! Bio je u kolima sa porodicom, evo kako se sve završilo! Isplivao i snimak sa lica mesta (FOTO)
- Andre Onana učestvovao je u lančanom sudaru tri vozila kod Trabzona, dok se sa porodicom vraćao kući posle utakmice Lige konferencija.
- Iako je automobil teško oštećen, niko nije povređen, a predsednik Trabzonspora potvrdio je da golman nema povrede i da je preventivno pregledan u bolnici.
Golman Trabzonspora, u koji je stigao na pozajmicu iz Mančester junajteda, Andre Onana, učestvovao je u lančanom sudaru tri vozila na severu Turske.
Do udesa je došlo u četvrtak uveče u okrugu Jomra, u blizini Trabzona, dok se kamerunski čuvar mreže vraćao kući sa porodicom posle utakmice Lige konferencija u kojoj je njegov tim savladao škotski Harts.
Prema navodima turskih medija, u automobil kojim je upravljao Onana otpozadi je udarilo drugo vozilo, nakon čega je od siline udarca njegov automobil odbačen u automobil ispred. Iako su fotografije i snimci sa lica mesta pokazale velika oštećenja na vozilu, niko od putnika nije zadobio povrede.
Čelnici kluba odmah su stigli na mesto događaja, a predsednik Trabzonspora Ertugrul Dogan potvrdio je da golman nema povreda, ali da je ipak upućen u bolnicu na preventivne preglede.
Ko je Onana i kada stiže na Marakanu?
Trabzonspor u Ligi konferencija beleži maksimalan učinak - posle pobeda nad finskim KUPS-om i Hartsom ima šest bodova. Turski sastav u nastavku takmičenja očekuju dueli sa Frajburgom, sofijskim CSKA i Jablonecom, dok je gostovanje Crvenoj zvezdi na stadionu „Rajko Mitić“ zakazano za 17. decembar.
Onana je prve fudbalske korake napravio u akademiji Samjuela Etoa, nakon čega se usavršavao u mlađim selekcijama Barselone i Ajaksa. U Amsterdamu je zabeležio i seniorski debi, a posle jedne sezone provedene u Interu potpisao je za Mančester junajted. Nakon slabijih izdanja na „Old Trafordu“, klub ga je prosledio Trabzonsporu na dvogodišnju pozajmicu.
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