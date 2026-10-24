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Golman Trabzonspora, u koji je stigao na pozajmicu iz Mančester junajteda, Andre Onana, učestvovao je u lančanom sudaru tri vozila na severu Turske.

Do udesa je došlo u četvrtak uveče u okrugu Jomra, u blizini Trabzona, dok se kamerunski čuvar mreže vraćao kući sa porodicom posle utakmice Lige konferencija u kojoj je njegov tim savladao škotski Harts.

Andre Onana Foto: EPA/PAOLO MAGNI, STANLEY Anthony/ATP/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia, EPA/Daniel Del Zennaro

Prema navodima turskih medija, u automobil kojim je upravljao Onana otpozadi je udarilo drugo vozilo, nakon čega je od siline udarca njegov automobil odbačen u automobil ispred. Iako su fotografije i snimci sa lica mesta pokazale velika oštećenja na vozilu, niko od putnika nije zadobio povrede.

Čelnici kluba odmah su stigli na mesto događaja, a predsednik Trabzonspora Ertugrul Dogan potvrdio je da golman nema povreda, ali da je ipak upućen u bolnicu na preventivne preglede.

Ko je Onana i kada stiže na Marakanu?

Trabzonspor u Ligi konferencija beleži maksimalan učinak - posle pobeda nad finskim KUPS-om i Hartsom ima šest bodova. Turski sastav u nastavku takmičenja očekuju dueli sa Frajburgom, sofijskim CSKA i Jablonecom, dok je gostovanje Crvenoj zvezdi na stadionu „Rajko Mitić“ zakazano za 17. decembar.

Onana je prve fudbalske korake napravio u akademiji Samjuela Etoa, nakon čega se usavršavao u mlađim selekcijama Barselone i Ajaksa. U Amsterdamu je zabeležio i seniorski debi, a posle jedne sezone provedene u Interu potpisao je za Mančester junajted. Nakon slabijih izdanja na „Old Trafordu“, klub ga je prosledio Trabzonsporu na dvogodišnju pozajmicu.

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