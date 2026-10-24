Slušaj vest

Fudbaler AEL-a iz Limasola Stevan Jovetić prisetio se detinjstva i bombardovanja Jugoslavije.

Bivši fudbaler Partizana se nalazi na zalasku karijere, a u intervjuu za "Gazetu delo Sport" je govorio o raznim temama.

Između ostalog, tu su i ružna sećanja na rat.

"Kada se prisećam detinjstva, pred očima su mi brojne slike porodice i prijatelja. Igrali smo fudbal na ulici, sa golovima iscrtanim kredom i sanjali o Seriji A. U školi sam učio italijanski, a nedeljom bih ostajao kod kuće prikovan za televizor i gledao golove iz Serije A. Tada je još igrao Savićević, Genije, koji je takođe Podgoričanin... Sećam se i zvuka sirene za uzbunu. I dalje kada čujem taj zvuk prođu me žmarci. Takve stvari ostaju za ceo život. Za nas je sirena bila poput sudijskog zvižduka, značila je da je gotovo sa igrom i da je vreme da idemo u sklonište. Ali, to nije bio sudijski zvižduk već znak da je počelo bombardovanje. Zatvarali bismo se u kuću i molili da nas bombe koje je bacao NATO ne pogode, da nam 'ne daju gol'", rekao je Jovetić.

Firencu ne zaboravlja

Bio je dečak kada je stigaou Partizan, a sa 19 godina je otišao u Fiorentinu.

"Vreme provedeno u Fiorentini bilo je poput sna. Korvino je uspeo da me dovede uprkos interesovanju mnogih klubova, među kojima je bio i Juventus. Imao sam kontakt sa njima, ali sam im rekao 'ne, hvala'. Posle nekoliko godina ponovo su me zvali, ali sam ih opet odbio. Nikada ne bih mogao to da uradim Fiorentini, da pređem u Juve. A, pre toga, kontaktirao me je i Inter. Prišli su mojim roditeljima posle jednog turnira za mlađe kategorije, gde sam bio najbolji igrač. Tada se ništa nije desilo, ali smo se spojili 10 godina kasnije".

1/5 Vidi galeriju Stevan Jovetić Foto: Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia, Starsport©

Usledio je transfer u Mančester siti, pa odlazak u Inter i onda pozajmica tokom druge sezone u Sevilji.

"Bio je potpuni haos tamo. Imali smo tri predsednika, a za dve godine je promenjeno pet trenera. Bilo mi je dobro u prvoj godini sa Manćinijem, ali u drugoj sam bez razloga izostavljen iz tima. Pioli mi nikada nije dao objašnjenje zbog čega. De Bur... Zaboravite na njega, njega ni ne uzimam u razmatranje... Spaleti me je zvao i tražio da budem strpljiv. Ali nisam bio, želeo sam da igram".

Sukobi

Nije se Stevan Jovetić slagao ni sa svim saigračima u Interu.

"Imao sam sukob sa Guarinom posle utakmice protiv Lacija. Prišao mi je drčno i izgovorio neke stvari koje nije trebalo... Sa Ikardijem sam se posvađao na treningu, ali takve stvari se dešavaju među fudbalerima".

A nije bilo lepo ni u Fiorentini sa Vinćencom Montelom.

"Imao sam preko 40 trenera u karijeri i da, sa nekima sam se svađao. Montela mi je skinuo kapitensku traku samo zato što sam odlučio da odem na kraju sezone. Iako bih je ja nosio časno do kraja".

Prisetio se Jovetić i stratega sa kojima je imao lepu saradnju.

"Sećam se razgovora sa Prandelijem, mojim fudbalskim ocem. Govorio mi je kako će moje vreme doći, imali smo neke divne večeri zajedno u Ligi šampiona, protiv Liverpula... Moj odnos sa Sinišom Mihajlovićem je takođe bio poseban. Zvao me je dok sam se oporavljao od povrede i uveravao da ću se vratiti jači i bolji. Mnogo je uspomena, ne bih da postanem emotivan...".

Kada se osvrne na karijeru, Jovetić žali samo zbog jedne stvari.

"Kajem se jedino što sam odbio Real Madrid posle moje druge godine u Fiorentini. Želeo sam da igram standardno i mislio sam da ću moći i kasnije da odem tamo. Onda sam pokidao ligament kolena i propustio celu sezonu. Bio je to početak mojih iskušenja...", poručio je Stevan Jovetić.

Bonus video: