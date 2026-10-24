Uskoro se očekuje i zvanična odluka.
Fudbal
SKANDAL! ČUVENI FUDBALER PAO NA DOPING TESTU! Sada mu preti ozbiljna suspenzija, poznati su svi detalji!
Slušaj vest
Fudbaler Flamenga Žoržinjo nalazi se u centru kontroverze zbog navodno pozitivnog doping testa.
Nakon eliminacije iz Kopa libertadores, Žoržinjo je bio podvrgnut doping testiranju i nalazi su bili pozitivni. Kako javljaju brazilski mediji, kontraanaliza zakazana je za 27. oktobar i biće ključna za utvrđivanje da li je zaista došlo do prekršaja.
Žoržinjo Foto: Shutterstock, Profimedia, Profimedia, Tviter
Vidi galeriju
Ukoliko se rezultat potvrdi, nekadašnji vezista Čelsija i Arsenala mogao bi biti suspendovan na period od šest meseci do dve godine, dok dužina same kazne zavisi i od otkrivene suspstance i okolnosti incidenta.
Flamengo je u momentima restruktuiranja ekipe i izostanak jednog od važnijih igrača na terenu predstavljao bi ozbiljan problem za Leonarda Žardima.
Kurir sport / Sportske.net
Reaguj
Komentariši