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Fudbaler Flamenga Žoržinjo nalazi se u centru kontroverze zbog navodno pozitivnog doping testa.

Nakon eliminacije iz Kopa libertadores, Žoržinjo je bio podvrgnut doping testiranju i nalazi su bili pozitivni. Kako javljaju brazilski mediji, kontraanaliza zakazana je za 27. oktobar i biće ključna za utvrđivanje da li je zaista došlo do prekršaja.

1/5 Vidi galeriju Žoržinjo Foto: Shutterstock, Profimedia, Profimedia, Tviter

Ukoliko se rezultat potvrdi, nekadašnji vezista Čelsija i Arsenala mogao bi biti suspendovan na period od šest meseci do dve godine, dok dužina same kazne zavisi i od otkrivene suspstance i okolnosti incidenta.

Flamengo je u momentima restruktuiranja ekipe i izostanak jednog od važnijih igrača na terenu predstavljao bi ozbiljan problem za Leonarda Žardima.

Kurir sport / Sportske.net