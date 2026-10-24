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Nadležne meteorološke službe upalile su alarme, za veći deo Engleske na snazi je žuto upozorenje, dok je područje Škotske pod znatno ozbiljnijim, narandžastim meteoalarmom.

Vremenske neprilike već su napravile pometnju u fudbalskom kalendaru. U nižem rangu takmičenja odložen je okršaj četvrte lige između Gejtsheda i Temvorta, a zabrinutost raste i kada je u pitanju elitni rang, pošto slična sudbina potencijalno visi i nad mečevima Premijer lige.

1/10 Vidi galeriju Premijer liga 2026/2027 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ipak, prema trenutnim procenama, većina subotnjeg programa trebalo bi da se odigra bez odlaganja, pošto su stadioni premijerligaša za sada izbegli direktan udar najjačeg olujnog talasa.

Susreti poput derbija Aston Vila – Mančester siti, kao i mečevi Arsenal – Everton i Čelsi – Totenhem, zakazani su po planu. Jedini duel koji je trenutno pod znakom pitanja jeste okršaj Koventrija i Fulama, jer meteorolozi u terminu te utakmice najavljuju jake pljuskove uz udare vetra do 55 km/h.