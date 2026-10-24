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Organizacija FNC sa svojim 34. izdanjem stiže u Skoplje, gde će epicentar večeri biti borba za pojas šampiona lake kategorije u kojoj rukavice ukrštaju Marko Bojković i Lom-Ali Eskijev.

Publiku u Skoplju očekuje bogat program sa ukupno 11 borbi, u kojima će nastupiti dobro poznata imena regionalne i međunarodne MMA scene, a kruna čitavog događaja biće upravo bitka za šampionski tron u lakoj diviziji.

1/12 Vidi galeriju Marko Bojković Foto: Printskrin/Instagram

Kao i do sada, obezbeđen je direktan televizijski i striming prenos koji je organizovan na dve platforme, u zavisnosti od mesta gledanja.

Ljubitelji mešovitih borilačkih veština iz iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Severne Makedonije, spektakl iz Skoplja mogu pratiti ekskluzivno putem platforme „VOYO”. Gledaocima iz ostatka sveta mečevi će biti dostupni putem standardnog PPV prenosa na zvaničnom portalu „FNC.TV”.