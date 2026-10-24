BRUTALAN NOKAUT ZAPALIO UFC SVET! Raspalio rivala NOGOM PRAVO U GLAVU, pa uzeo 100.000 dolara! (VIDEO)
- Andre Fili je na UFC Fight Night 290 nokautirao Kai Kamaku Trećeg razornim desnim haj-kikom u drugoj rundi.
- Za spektakularan završetak dobio je bonus od 100.000 dolara i stigao do 14. UFC pobede.
- Veteran je tako prekinuo niz od dva poraza i ponovo skrenuo pažnju MMA javnosti.
UFC Fight Night 290 možda nije ispunio sva očekivanja ljubitelja MMA, ali jedan potez zasenio je gotovo sve ostalo!
Andre Fili priredio je spektakularan nokaut o kojem se već uveliko priča u svetu borilačkih sportova, a za nezaboravan nastup stigla je i novčana nagrada od čak 100.000 dolara!
Iskusni 36-godišnji borac u ovaj meč ušao je pod velikim pritiskom. Dva uzastopna poraza ostavila su ga pred važnim ispitom, ali Fili je pokazao da još ima šta da ponudi u najjačoj MMA organizaciji na svetu.
Nasuprot njemu našao se Kai Kamaka Treći, koji se nedavno vratio u UFC. Prva runda protekla je u nešto opreznijem ritmu, bez velikog rizika sa obe strane, a onda je na početku druge usledio trenutak koji je obeležio čitavu priredbu.
Fili je najpre povezao nekoliko preciznih prednjih direkata, a zatim je usledio razorni desni haj-kik pravo u glavu! Kamaka nije uspeo da izdrži udarac i srušio se na pod, dok je Fili spektakularnim završetkom stavio tačku na borbu.
Snimak nokauta brzo je privukao pažnju MMA publike, a mnogi ljubitelji ovog sporta već ga svrstavaju među najupečatljivije završnice u 2026. godini. Nije teško razumeti zašto se o ovom udarcu govori kao o ozbiljnom kandidatu za nokaut godine.
Za Filija je pobeda imala dvostruki značaj: osim što je stigao do 14. trijumfa u UFC karijeri, nagrađen je i bonusom od čak 100.000 dolara. Posle dva vezana poraza, veteran je odgovorio na najbolji mogući način - potezom koji bi mogao dugo da se pamti!