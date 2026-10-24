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Košarkaški klub Partizan je rešio pitanje statusa Džabarija Parkera sporazumnim raskidom saradnje, čime je stavljena tačka na epizodu američkog krilnog centra u crno-belom dresu.

Dve strane su pronašle kompromisno rešenje, Parker je pristao na finansijske ustupke, što je beogradskom velikanu omogućilo da rastereti budžet i ostvari značajnu uštedu.

O detaljima i pozadini ovog rastanka za „Mozzart Sport” otvoreno je govorio prvi čovek Partizana, Ostoja Mijailović.

- Postigli smo dogovor o raskidu saradnje i time rešili veoma zahtevno pitanje za klub. Parker je imao najveći ugovor u istoriji Partizana, pa je naša odgovornost bila da pronađemo rešenje koje će smanjiti finansijsko opterećenje i omogućiti dalje formiranje ekipe.

Prvi čovek crno-belih otkrio je i finansijske detalje postignutog dogovora.

- Za prošlu sezonu ugovor mu je isplaćen u celosti, u bruto iznosu od 3.100.000 dolara. Za ovu sezonu dogovorili smo isplatu približno 50 odsto ugovora. Ukupno će njegovo angažovanje koštati Partizan nešto manje od 5.000.000 dolara za dve ugovorne godine. To je ogroman trošak za klub i važno je da javnost zna tačne razmere te obaveze, ali i da smo dogovorom ostvarili značajnu uštedu u odnosu na punu vrednost ugovora.

1/2 Vidi galeriju Džabari Parker Foto: Printscreen/TV Arena sport

Takođe je istakao da se ovim potezom otvorilo upražnjeno mesto u igračkom kadru Partizana,

- Postoji važna okolnost koju mnogi nisu razumeli: dok je Parker bio registrovan, nismo imali slobodnu licencu za registraciju novog igrača. Njegov odlazak bio je preduslov da registrujemo pojačanje. Dakle, nije bilo dovoljno samo obezbediti novac i pronaći igrača — morali smo prvo da rešimo postojeću situaciju.