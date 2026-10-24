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Vasilije Kostov posle utakmice protiv Kopenhagena u Ligi konferencije, postao je tema brojnih fudbalskih analitičara u Evropi.

Mladi fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov dao je prelep gol protiv predstavnika Danske, a upravo taj pogodak izabran je za najlepši pogodak drugog kola UEFA Lige konferencije.

Vasilije Kostov na 180. večitom derbiju Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Uvećana vrednost

Unazad nekoliko nedelja analitičari sa specijalizovanog portala za fudbal i vrednosti igrača Transfermarkt bavili su se Vasilijem Kostovom (18). Nemački sajt navodi da je mladi fudbaler Crvene zvezde od početka 2026. godine uvećao vlastitu tržišnu vrednost za čak 15.000.000 evra.

U januaru je vredeo 10, a prema poslednjem istraživanju čak 25.000.000 evra, baš onoliko koliko na Marakani traže za njegov transfer. U prevodu, vrednost mu je porasla za 40 odsto.

1/12 Vidi galeriju Vasilije Kostov Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

U društvu bisera

Isti nominalni rast prema Transfermarktu ostvarili su Amerikanac Rikardo Pepi (PSV Ajndhoven), Belgijanac Arne Engels (Vest Hem) i meksički talenat Hilberto Mora iz Tihuane. Ukoliko dobiju taj novac, biće to novi rekord Crvene zvezde, jer dosadašnju najbolju prodaju čini Veljko Milosavljević, koji je za 15.000.000 evra otišao u Bornmut.

Dalje, Vasilije Kostov postao je tema podkasta na Transfermarktu, gde su se tamošnji analitičari potanko bavili njegovim karijerom. Navode, da je mladi vezni igrač prošao celokupnu omladinsku školu Crvene zvezde, da je dao 12 golova na 22 utakmice, u uzrastu u selekciji ispod 19 godina, 11 golova i devet asistencija u 27 utakmica, u timu do 17 godina. Kažu da je takav učinak karakterističan za napadače, a ne za vezne fudbalere.

Interes velikih klubova

Kada je ušao u prvi tim Crvene zvezde, vrednost Vasilija Kostova bila je 500.000 evra, a ovog leta ona je narasla do impozantnih 25.000.000 evra. Za sve to vreme, analitičar Transfermarkta navodi, Vasilija Kostova prate skauti Barselone, Arsenala, Bajerna, Juventusa, Milana, Intera i PSŽ. Najkonkretniji ovog leta bili su rukovodioci Galatasaraja i Dortmunda koji su želeli da ga dovedu iz Crvene zvezde. Upravo bi mladi fudbaler mogao da narednog leta, ili ove zime bude najveća prodaja kluba iz Ljutice Bogdana 1A.

Crvena zvezda ima razloga za zadovoljstvo nakon najnovijeg istraživanja Transfermarkta, koji je objavio listu 50 fudbalera sa najvećim rastom tržišne vrednosti tokom 2026. godine, izvan pet najjačih evropskih liga. Vasilije Kostov na toj listi zauzima 17. poziciju.

Ogroman skok Džodića Od Srba na listi se našao i Stefan Džodić, reprezentativac Srbije i fudbaler Almerije, kojem je vrednost od početka 2026. godine porasla za 11.200.000 evra. Sa 800.000 stigao je do procenjenih 12.000.000 evra, čime je zauzeo 38. mesto.

Crvena zvezda ima još jednog predstavnika među 50. Reč je o Bambi Dijengu, koji se nalazi na 48. poziciji, pošto mu je vrednost uvećana za 10.200.000 evra. Senegalac je sa 1.800.000 stigao do procenjenih 12.000.000 evra, što ga svrstava među fudbalere sa najvećim finansijskim usponom u posmatranom periodu.