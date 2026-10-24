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Real Madrid i Barselona odmeriće snage u prvom ovosezonskom „El Klasiku”, zakazanom za nedelju od 21 čas, a uvertira pred najveći španski derbi donela je dosta varnica već na konferenciji za medije.

Žoze Murinjo se pred novinarima pojavio vidno nervozan, a posebno burno reagovao je na pitanje o strategu ljutog rivala, Hansiju Fliku.

"Ne razumem zašto mi postavljate pitanja o našim protivnicima? Šta hoćete da vam kažem o Fliku? Sjajan je trener, radi sjajan posao i to je to. Šta hoćete da vam kažem? Šta još hoćete da vam kažem", rekao je Murinjo.

1/5 Vidi galeriju Žoze Murinjo na klupi Real Madrida Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia, Martinez/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sa vidnim negodovanjem dočekao je i pitanje o povratku na renovirani „Nou Kamp”.

"Isto je kao bilo koji drugi stadion. Naravno, pričamo o ekipi koja ima veliki kvalitet, nije isto igrati protiv sjajnih i manjih timova, ali se ništa ne dešava."