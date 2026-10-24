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U uvodnom setu viđena je velika i izjednačena borba bez ijednog brejka. Kecmanović, trenutno 57. reket planete, uspeo je pri rezultatu 6:5 za rivala da spasi set-loptu i izbori taj-brejk.

Tamo je srpski teniser imao sve u svojim rukama – vodio je sa 5:4 i čekala su ga dva servisa, ali je neočekivano izgubio oba poena na svoj početni udarac.

Miomir Kecmanović na Mastersu u Montrealu. Foto: Minas Panagiotakis / Getty images / Profimedia, David Kirouac/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Australijanac, 86. igrač na svetskoj rang-listi, oberučke je prihvatio taj poklon i prelomio set u svoju korist.

Gubitak tesnog prvog seta ostavio je traga na igru srpskog asa, pa je Hiđikata u drugom delu meča diktirao tempo, dvaput oduzeo servis rivalu i sigurnom igrom obezbedio trijumf i plasman u finale kvalifikacija.

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Tenis, Dejvis Kup, Miomir Kecmanović Izvor: Kurir