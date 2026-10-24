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Srbija do sada nikada nije imala zvaničnog vozača u trkama Formule 1.

Možda će taj san biti ispunjen u narednom periodu, a do tada donosimo priču o prvom Srbinu, članu "najbržeg cirkusa na svetu".

1/5 Vidi galeriju Veljko Miletić Foto: Printskrin

Veljko Hercegovac

Veljko Miletić rođen je u Južnoj Dakoti. Po imenu se već može jasno zaključiti njegovo poreklo.

Veljkov otac Dušan odrastao je u okolini Trebinja, odakle je pre Prvog svetskog rata, tragajući za boljim životom, otišao "preko bare" u Ameriku.

Dušan se oženio Stanom Spaić sa Zubaca kod Trebinja, a par je dobio dvoje dece, sina Veljka i ćerku Jelenu.

Veljko je rođen 1925. godine u Lid Sitiju, ali je odrastao u mestu Torens kod Los Anđelesa u Kaliforniji.

Veljko, koga su u Americi zvali skraćeno Vel, posle školovanja se bavio prodajom automobila. "Duh automobilizma" ga je brzo zapljusnuo, pa je osnovao svoj tim "Vel Miletić Ford" i takmičio se u trkama fabričkih automobila na Zapadnoj obali Amerike.

Jedan od njegovih vozača bio je Parneli Džons, sa kojim je uskoro postao poslovni partner u zajedničkoj firmi "VPJ".

Veljkov Super tim je dominirao 60-tih godina

Tokom perioda od deset godina krajem 1960-tih i početkom 1970-ih, Indi automobili dizajnirani, proizvedeni i pripremljeni u trkačkoj radionici VPJ dominirali su na stazi.

Njihovi automobili „Džoni Lajtning“, kojima je upravljao Al Anser, osvojili su trke Indijanapolis 500 1970. i 1971. godine, a takmičari VPJ-a osvojili su 51 drugu Indijanapolis trku sa vozačima kao što su Mario Andreti, Kevin Kogan, Ej-Džej Fojt, Džo Leonard i Deni Ongais, pored Ansera. Njihovi vozači su takođe osvojili tri šampionata Američkog auto kluba.

Timski automobili su učestvovali u 276 trka nacionalnog prvenstva USAC, kvalifikovali se sa pol pozicije 47 puta i završili među prva tri mesta 100 puta. Pored dve pobede u Indiju, VPJ automobili su dva puta završili drugi i dva puta treći na trci od 500, i dva puta prvi i dva puta drugi na trci Ontario 500.

Kada su imali pobednike Indi 500 Unsera i Andretija i nacionalnog šampiona Leonarda u isto vreme, to se zvalo „Super tim“.

Formula 1 i revolucija motora

Ta saradnja se prenela na Formulu 1. "Vi-Pi-Džej" je 1975. godine konstruisao automobil Formule 1 za Marija Andretija.

Iako nije pobedio ni u jednoj utrci, Miletić je napravio revoluciju u automobilima s motorima "indi". Nezadovoljan u to vreme popularnim četvorocilindričnim motorima "drejk-ofi" (Drake-off), Miletić je odlučio da modifikuje "kozvort Di-Ef-Vi" (Cosworth DFV), motor za upotrebu u svojim automobilima.

Anser je prvi put pobedio s novim motorom na Pokono stazi 1976. godine, a do 1978. godine gotovo polovina automobila na Indi trkama koristila je Veljkov modifikovani "kozvort".

Veljko i porodica pomagali obnuvu pravoslavne crkve u Los Anđelesu

Veljko Miletić je preminuo 11. juna 1998. godine nakon duge bolesti. Imao je 73 godine.

Nadživela ga je supruga Ljepa, koju je upoznao tokom posete rodnom kraju u Hercegovini. Veljko i Ljepa imaju sina Dušana, koji je pohađao UKLA, i ćerku Sandru.

Veljkova sestra Jelena udala se u Los Anđelesu za Srbina iz Hercegovine Đorđa Vicu, koji je imao kratku profesionalnu karijeru u bejzbolu.

Veljko, ali i njegova porodica, pomagali su obnovu srpske pravoslavne crkve "Sveti Sava" u delu Los Anđelesa poznatijem kao San Gabrijel.