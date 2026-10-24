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Real Madrid konačno je otvorio vrata jednog od najluksuznijih prostora na renoviranom Santijago Bernabeu!

Posle godina čekanja, komplikacija i dugotrajne pravne bitke, čuveni "Sky Bar" ugostio je prve posetioce tokom utakmice protiv Viljareala. Ono što je trebalo da bude jedan od najvećih aduta novog stadiona pretvorilo se u ozbiljan poslovni i pravni problem, ali je sada konačno počelo da radi!

Ekskluzivni VIP prostor nalazi se na najvišem prstenu stadiona i zamišljen je kao mesto na kojem se fudbal, vrhunska gastronomija i luksuz spajaju u jedinstveno iskustvo. Međutim, otvaranje za sada nije potpuno: Sky Bar radi sa smanjenim kapacitetom i trenutno služi kao VIP loža tokom utakmica, dok se čeka realizacija svih sadržaja koji su prvobitno planirani.

Pogled od kog zastaje dah: Terase, luksuz i pogled na teren

Sky Bar se prostire na oko 700 kvadratnih metara zatvorenog prostora, a uz njega se nalaze i dve terase od po 250 kvadratnih metara. Gostima se pruža panoramski pogled na teren i Madrid, a prostor je zamišljen za približno 200 posetilaca.

Plan je bio da ovo mesto postane mnogo više od obične VIP lože. U prvobitnom konceptu bili su predviđeni luksuzni restorani, barovi, muzički program i noćni klub, uz mogućnost rada i kada se na Bernabeuu ne igraju utakmice.

Drugim rečima, Real nije želeo samo još jedan ekskluzivni prostor za navijače i goste, već destinaciju koja bi mogla da privlači posetioce tokom cele godine.

1/6 Vidi galeriju Sky Bar Bernabeu Foto: Screenshot

Od spektakularnog projekta do sudske drame

Iako je projekat bio deo velike obnove stadiona, njegovo otvaranje godinama je kasnilo. Kompanija "Anastia Gourmet Hostelerija" dobila je koncesiju za upravljanje prostorom, ali su usledili problemi, međusobni sporovi i finansijske poteškoće.

Situacija je dodatno zakomplikovana kada je kompanija završila u stečajnom postupku. Real Madrid i druga strana vodili su pravnu borbu oko prava na prostor, pa je otvaranje luksuznog objekta dugo ostalo neizvesno.

Preokret je usledio u maju 2026. godine, kada je sud odobrio sporazum između Reala i stečajne uprave. Klub je time dobio mogućnost da povrati kontrolu nad "Sky Barom" i nastavi sa njegovim stavljanjem u funkciju.

Posle toliko komplikacija, prvi gosti konačno su stigli tokom utakmice sa Viljarealom.

Florentino Perez dobio još jedan adut

Otvaranje "Sky Bara" predstavlja važan korak u pokušaju Reala da od Bernabeua napravi prostor koji će donositi prihode i van fudbalskih utakmica. Novi stadion već je zamišljen kao mnogo više od mesta na kojem igraju Madriđani, a luksuzni sadržaji deo su te šire strategije.

Ipak, treba naglasiti da Sky Bar još nije zaživeo u punom kapacitetu. Za sada je otvoren u ograničenom režimu, dok se čeka da svi planirani restoranski i zabavni sadržaji postanu dostupni.

Jedno je sigurno: projekat koji je trebalo da bude simbol luksuza na novom Bernabeuu konačno je napravio prvi veliki korak. Posle godina čekanja i sudskih komplikacija, Real Madrid sada ima priliku da od ovog prostora napravi jedan od najekskluzivnijih aduta svog stadiona.