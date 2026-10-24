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16:14

10' Šansa za Partizan!

Traljavi šut Čumića sa sedam-osam metara - ostaje 0:0!

16:07

3' Kiks odbrane Partizana!

Miladinović je izbio sam ispred gola Partizana, ali je šutirao očajno pored stative!

15:55

Prvo poluvreme!

Sve je spremno za početak!

15:17

Poznati su sastavi za današnju utakmicu:

Partizan: Milošević – Samson, Simić, Lima, Petrović – Zeković, I. Miladinović – Čumić, Kostić, Trifunović – Že.

Čukarički: Čarapić – Stanković, Majga, Đoković, Šehović – Docić, Sisoko – Mustma, U. Miladinović, Marković – Jovanović.

15:09

Izjava Mihajla Trajkovića!

Ne propustiteFudbalMIHAJLO TRAJKOVIĆ: Veliki respekt Partizanu, ali moramo da gledamo sebe
Mihajlo Trajković

15:08

Izjava Saše Ilića!

Ne propustiteFudbalSAŠA ILIĆ GREMEO ZBOG DEMBE SEKA NA KONFERENCIJI: Nije normalno da igra kao da se ništa nije dogodilo!
Sasa Ilic 090626_016.JPG

15:08

Ko prenosi?

Ne propustiteFudbalPARTIZANOV VAŽAN DERBI! Crno-beli jure svog protivnika na tabeli! Evo kada i gde možete da gledate utakmicu protiv Čukaričkog
Fudbaleri Partizana

15:08

Šta kažu kladionice?

Ne propustiteKvotaMOŽE LI PARTIZAN DO POBEDE PROTIV ČUKARIČKOG?! Kladionice objavile kvote: Crno-beli su favoriti, ali...
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