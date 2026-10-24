PARTIZAN - ČUKARIČKI: Zicer za goste, kiks odbrane crno-belih!
Crno-beli će protiv Čukaričkog na domaćem terenu pokušati da se približe ekipi sa Banovog Brda na tabeli.
Partizan u 13. kolo ulazi sa 10. pozicije koju drži sa 11 odigranih utakmica i 11 bodova, dok Čukarički ima utakmicu više i četiri boda više što je dovoljno za osmo mesto.
Crno-beli su u prethodnom kolu izgubili od Železničara u Pančevu (1:0) dok je Čukarički pobedio Zemun (3:0).
Gradski derbi će početi u 16.00 časova.
Tekstualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu.
3' Kiks odbrane Partizana!
Miladinović je izbio sam ispred gola Partizana, ali je šutirao očajno pored stative!
Poznati su sastavi za današnju utakmicu:
Partizan: Milošević – Samson, Simić, Lima, Petrović – Zeković, I. Miladinović – Čumić, Kostić, Trifunović – Že.
Čukarički: Čarapić – Stanković, Majga, Đoković, Šehović – Docić, Sisoko – Mustma, U. Miladinović, Marković – Jovanović.