Fudbaleri Partizana suočili su se sa gnevom navijača na poluvremenu. Čukarički vodi 2:0, a atmosfera u Humskoj je napeta.
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HAOS U HUMSKOJ NA POLUVREMENU! Navijači udarili na igrače Partizana! (VIDEO)
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Pravi potop Partizana u Humskoj!
Čukarički vodi sa 2:0 na poluvremenu utakmice 13. kola Superlige Srbije, a nezadovoljstvo na tribinama dostiglo je tačku ključanja.
Odmah po završetku prvog poluvremena nastao je pravi haos, pošto su navijači crno-belih krenuli na igrače Partizana. Humska je odjekivala od zvižduka i uvreda, dok su fudbaleri "parnog valjka" na odmor otišli uz žestoke reakcije sa tribina.
Partizan je pred svojim navijačima u velikom problemu, a ostaje da se vidi da li će u nastavku uspeti da izbegne novi bolan udarac.
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