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Pravi potop Partizana u Humskoj!

Čukarički vodi sa 2:0 na poluvremenu utakmice 13. kola Superlige Srbije, a nezadovoljstvo na tribinama dostiglo je tačku ključanja.

Odmah po završetku prvog poluvremena nastao je pravi haos, pošto su navijači crno-belih krenuli na igrače Partizana. Humska je odjekivala od zvižduka i uvreda, dok su fudbaleri "parnog valjka" na odmor otišli uz žestoke reakcije sa tribina.

Partizan je pred svojim navijačima u velikom problemu, a ostaje da se vidi da li će u nastavku uspeti da izbegne novi bolan udarac.

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Zvižduci za fudbalere Partizana Izvor: MONDO