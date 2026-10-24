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U sudskim dokumentima pominje se i Ričard Stouks, nekadašnji direktor za suđenje u Evroligi.

1/4 Vidi galeriju Vasilika Caruha Foto: Oscar Manuel Sanchez / Zuma Press / Profimedia, Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Valentino Orsini/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema navodima iz istrage, predsednik Košarkaškog saveza Grčke Vangelis Lijolis navodno je platio luksuzni odmor za Stouksa u vrednosti od 17.000 evra, a tužilaštvo ispituje da li su takve pogodnosti bile povezane sa pokušajima uticaja na suđenje i delegiranje sudija.

Istraga koja potresa grčku košarku proširena je na nekadašnjeg višeg direktora za suđenje u Evroligi Ričarda Stouksa, čije se ime pojavljuje u dokumentima iz postupka koji obuhvata period od 2016. do 2026. godine.

Slučaj je povezan sa Vangelisom Lijolisom, predsednikom Košarkaškog saveza Grčke (EOK), a istražitelji se bave sumnjama u podmićivanje i nedozvoljeno uticanje na regularnost utakmica.

Među šest osumnjičenih nalaze se Lijolis i nekoliko poznatih evroligaških sudija, dok je pod lupom približno 50 sumnjivih mečeva.

Prema navodima iz sudskih spisa, jedan od insajdera iz košarkaških krugova posvedočio je da je u junu 2021. godine od njega zatraženo da organizuje putovanje za Stouksa u luksuzno letovalište Kosta Navarino, uz pokrivene sve troškove.

Zahtev je, prema svedočenju, iznet tokom sastanka sa trojicom osumnjičenih – Lijolisom, Ilijasom Koromilasom i Jorgosom Mavraganisom. Lijolis, koji je tada rukovodio klubom Promiteas, a dva meseca kasnije preuzeo funkciju predsednika grčkog saveza, navodno je platio račun od 17.000 evra.