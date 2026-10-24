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Najnovije informacije o njgovom stanju sa medijima je podelio sportski direktor nemačkog kluba Maks Eberi.

1/5 Vidi galeriju Trener Bajern Minhena - Vensan Kompani Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Mickael Chavet / Zuma Press / Profimedia, Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

"Kompani je u bolnici i biće tamo nekoliko dana. Sve dok se sve ne utvrdi, ispita, proveri i potvrdi. Ovo još jednom pokazuje da fudbal nije najvažnija stvar u životu. Najvažnije je zdravlje. Mi u Bajernu iz Minhena držimo zajedno, posebno u ovoj fazi. On će se vratiti tek kada bude osećao da je potpuno spreman", rekao je Eberl.

Kompani je u petak helikopterom transportovan u bolnicu iz trening centra Bajerna. Uzrok slabosti organizma može biti virus sa kojim se borio prethodnih dana i zbog kojeg je radio smanjenim intenzitetom.

Najvažnija vest je da je Kompanijevo stanje stabilno, a prvi pregledi su već dali određene pozitivne rezultate.

"Ipak, potrebna su dodatna ispitivanja kako bi se utvrdila tačna priroda bolesti, a zatim započelo odgovarajuće lečenje", dodao je Eberl koji je i naveo da će "verovatno proći nedelje, a ne dani", pre nego što glavni trener ponovo bude na raspolaganju.

Do tada će vođenje tima preuzeće prvi Kompanijev asistent Aron Danks, uz pomoćnike Renea Marića, Floriberta N’Galulua i Danijela Fredlija.