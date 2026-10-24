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Selektor rukometne reprezentacije Srbije Raul Gonzales saopštio je konačan spisak igrača za predstojeće utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine protiv selekcija Estonije i Ukrajine.

Selekcija Srbije će prvo 5. novembra u Novom Sadu dočekati Estoniju, u meču prvog kola Grupe 3 treće faze kvalifikacija, da bi tri dana kasnije u Prešovu igrala protiv Ukrajine.

Na spisku za te mečece nalaze se: Golmani: Dejan Milosavljev (Kjelce), Vladimir Cupara (Balingen) i Luka Krivokapić (Partizan).

Leva krila: Vanja Ilić (PAUC) i Marko Srdanović (Vojvodina).

Desna krila: Darko Đukić (Ohrid) i Vukašin Vorkapić (Vardar).

Pivoti: Dragan Pešmalbek (Vesprem), Mijajlo Marsenić (Fikse Berlin) i Luka Rogan (Lajpcig).

Levi bekovi: Uroš Borzaš (Alkaloid), Miloš Kos (Partizan) i Marko Tasić (Dinamo Pančevo).

Srednji bekovi: Lazar Kukić (Pik Seged), Stefan Dodić (Vesprem) i Ognjen Cenić (Nekse).

Desni bekovi: Uroš Kojadinović (Tuluz) i Uroš Mitrović (Vardar).

Pored reprezentacija Srbije, Estonije i Ukrajine, u Grupi 3 nalazi se i selekcija Islanda, a plasman na Evropsko prvenstvo obezbediće dve najbolje plasirane ekipe iz svake grupe, kao i četiri najbolje trećeplasirane selekcije.

Evropsko prvenstvo 2028. godine biće održano od 13. do 30. januara u Portugalu, Španiji i Švajcarskoj.