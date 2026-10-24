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Fudbaleri Aston Vile pobedili su Mančester siti rezultatom 2:1 u 8. kolu Premijer lige.

Mančester siti je u subotu doživeo prvi poraz u novoj sezoni engleskog fudbala i to na gostovanju u Birmingemu.

Apsolutni heroj Aston Vile bio je Nikolas Džekson koji je sa dve bravure kaznio "građane" i obradovao veliki broj navijača.

Sve je počelo u 6. minutu. Tada je Džekson postigao prvi gol na utakmici i Vila je imala veoma lepu prednost od 1:0. 

Halad je u 52. minutu uspeo da matira golmana Vile i da donese Mančesterju izjednačenje, pa je na semaforu pisalo 1:1.

A onda... Ponovo Nikolas Džekson!

Oštar šut po zemlji koji je prevario golmana Donarumu i na pomalo komičan način doneo novo vođstvo Vili, 2:1.

Na ovaj način je Aston Vila pobedila Mančester siti i u Birmingemu je danas najveća zvezda upravo Nikolas Džekson.

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Trening fudbalera Crvene zvezde u Luganu Izvor: Kurir