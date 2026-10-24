PAO JE I SITI! Aston Vila nanela prvi poraz Mančesteru u sezoni!
Fudbaleri Aston Vile pobedili su Mančester siti rezultatom 2:1 u 8. kolu Premijer lige.
Mančester siti je u subotu doživeo prvi poraz u novoj sezoni engleskog fudbala i to na gostovanju u Birmingemu.
Apsolutni heroj Aston Vile bio je Nikolas Džekson koji je sa dve bravure kaznio "građane" i obradovao veliki broj navijača.
Sve je počelo u 6. minutu. Tada je Džekson postigao prvi gol na utakmici i Vila je imala veoma lepu prednost od 1:0.
Halad je u 52. minutu uspeo da matira golmana Vile i da donese Mančesterju izjednačenje, pa je na semaforu pisalo 1:1.
A onda... Ponovo Nikolas Džekson!
Oštar šut po zemlji koji je prevario golmana Donarumu i na pomalo komičan način doneo novo vođstvo Vili, 2:1.
Na ovaj način je Aston Vila pobedila Mančester siti i u Birmingemu je danas najveća zvezda upravo Nikolas Džekson.
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