BRAVO, BRE! Damir i Tea Mikec odbranili zlato u miks vazdužnom pištolju u Solinu, zlato i srebro za Ponjavić
Srpski strelac Damir Mikec i njegova bratanica Tea Mikec odbranili su danas zlatnu medalju u takmičenju mešovitih parova vazdušnim pištoljem na Salona kupu u Solinu.
Drugo mesto osvojili su članovi Dalmacijecamenta iz Solina Željko Posavec i Matea Omažić sa krug i po zaostatka, dok je treći bio bugarski par Viktora Boneva i njegove sestre Zornice Boneve.
Srpska strelkinja Emilija Ponjavić osvojila je zlatnu medalju u gađanju malokalibarskom puškom iz trostava.
Ponjavić je do zlata stigla sa 590 krugova, dva više od drugoplasirane Marte Zeljković iz Dalmacijacementa.
Ponjavić je osvojila i srebrnu medalju u ;gađanju malokalibarskom ;puškom iz ležećeg stava.
Srpska strelkinja je u finalu zabeležila 623 kruga, 0,3 manje od prvoplasirane Urške Kuharič iz Slovenije.