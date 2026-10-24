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Srpski strelac Damir Mikec i njegova bratanica Tea Mikec odbranili su danas zlatnu medalju u takmičenju mešovitih parova vazdušnim pištoljem na Salona kupu u Solinu.

Drugo mesto osvojili su članovi Dalmacijecamenta iz Solina Željko Posavec i Matea Omažić sa krug i po zaostatka, dok je treći bio bugarski par Viktora Boneva i njegove sestre Zornice Boneve.

Damir Mikec Foto: Kurir Televizija, Starsport/Peđa Milosavljević, Dado Đilas

Srpska strelkinja Emilija Ponjavić osvojila je zlatnu medalju u gađanju malokalibarskom puškom iz trostava.

Ponjavić je do zlata stigla sa 590 krugova, dva više od drugoplasirane Marte Zeljković iz Dalmacijacementa.

Ponjavić je osvojila i srebrnu medalju u ;gađanju malokalibarskom ;puškom iz ležećeg stava.

Srpska strelkinja je u finalu zabeležila 623 kruga, 0,3 manje od prvoplasirane Urške Kuharič iz Slovenije.

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