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Eberl je dodao i da će oporavak trenera Bajerna trajati "nedeljama".

"Vratiće se tek kada bude potpuno spreman. Nećemo postavljati nikakve rokove. Prvo moramo da utvrdimo u čemu je problem, a zatim ćemo videti koliko će vremena biti potrebno za oporavak. Ne govorimo o danima, već o nedeljama", naveo je Eberl.

Kompani (40) je posmatrao trening rezervnog tima kada se incident dogodio u petak.

On se još od prošle nedelje borio sa virusnom infekcijom, a njegov pomoćnik Aron Danks izjavio je u utorak da je infekcija zahvatila noge belgijskog stručnjaka.

1/5 Vidi galeriju Trener Bajern Minhena - Vensan Kompani Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Mickael Chavet / Zuma Press / Profimedia, Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Kompani je tokom utakmice Bundeslige prošle nedelje, u kojoj je Bajern pobedio Lajpcig 6:1, sve vreme sedeo na klupi, a zatim je propustio trening i konferenciju za novinare u utorak, kada je Danks naveo da mu je potreban odmor kod kuće.

Ipak, Kompani se vratio na klupu u sredu, tokom utakmice Lige šampiona protiv Arsenala, koja je završena nerešenim rezultatom 2:2.

Nakon tog meča, Kompani je priznao da je pokušao da "gura" uprkos bolesti i da nije obratio pažnju na signale koje mu je telo slalo.

Kompani je trener Bajerna postao u maju 2024. godine, i od tad je klub iz Minhena predvodio do dve titule prvaka Nemačke, kao i do polufinala Lige šampiona u sezoni 2025/26.

Jedan je i od kandidata za ovogodišnje izdanje nagrade "Johan Krojf", koja se dodeljuje najboljem treneru godine.