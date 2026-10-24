OVO SU SVI ČEKALI! SPORTSKI DIREKTOR BAJERNA OTKRIO KAKO SE KOMPANI OSEĆA NAKON ŠTO SE SRUŠIO NA TRENINGU! Pričao je i o njegovom povratku, poznati su detalji!
Eberl je dodao i da će oporavak trenera Bajerna trajati "nedeljama".
"Vratiće se tek kada bude potpuno spreman. Nećemo postavljati nikakve rokove. Prvo moramo da utvrdimo u čemu je problem, a zatim ćemo videti koliko će vremena biti potrebno za oporavak. Ne govorimo o danima, već o nedeljama", naveo je Eberl.
Kompani (40) je posmatrao trening rezervnog tima kada se incident dogodio u petak.
On se još od prošle nedelje borio sa virusnom infekcijom, a njegov pomoćnik Aron Danks izjavio je u utorak da je infekcija zahvatila noge belgijskog stručnjaka.
Kompani je tokom utakmice Bundeslige prošle nedelje, u kojoj je Bajern pobedio Lajpcig 6:1, sve vreme sedeo na klupi, a zatim je propustio trening i konferenciju za novinare u utorak, kada je Danks naveo da mu je potreban odmor kod kuće.
Ipak, Kompani se vratio na klupu u sredu, tokom utakmice Lige šampiona protiv Arsenala, koja je završena nerešenim rezultatom 2:2.
Nakon tog meča, Kompani je priznao da je pokušao da "gura" uprkos bolesti i da nije obratio pažnju na signale koje mu je telo slalo.
Kompani je trener Bajerna postao u maju 2024. godine, i od tad je klub iz Minhena predvodio do dve titule prvaka Nemačke, kao i do polufinala Lige šampiona u sezoni 2025/26.
Jedan je i od kandidata za ovogodišnje izdanje nagrade "Johan Krojf", koja se dodeljuje najboljem treneru godine.