Slušaj vest



Odluka Jelene Svitoline, teniserke iz Ukrajine, da napusti svog muža takođe tenisera Gaela Monfisa, danima je glavna vest u "belom sportu".



Iznenadni raskid dvoje tenisera sve je iznenadio, posebno što imaju malenu ćerkicu. Jelena Svitolina je izdala saopštenje u kojem je istakla da dalje kroz život želi da ide sama.

Jelena Svitolina i Gael Monfis kada su bili srećni Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Raskid telefonom

Navodno, telefonom je Jelena Svitolina obavestila muža da ga napušta. To je šokiralo njihove obožavaoce, od kojih su mnogi zauzeli neprijateljski stav prema Ukrajinki. Monfis je posle svega otkazao učešća na turnirima u Lionu i Parizu, čime je zapravo prevremeno okončao svoju karijeru.



Baš zbog kritika prema Svitolinoj od strane javnosti, Monfis je odlučio da se oglasi.

- Tokom godina, Jelena i ja smo sa velikom radošću delili našu priču i našu porodicu sa svima vama. Takođe smo uvek delili i izazove sa kojima smo se suočavali kao pojedinci. U mom slučaju, to je bila serija povreda i sumnja u sebe. U Jeleninom slučaju razaranje i patnja koji su uništili njenu zemlju. Sada se rastajemo. I baš kao i ranije, odlučili smo da ovu borbu, zajedno, podelimo sa svima - napisao je Monfis na društvenim mrežama.

1/6 Vidi galeriju Elina Svitolina i Gael Monfis Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Caleb Bowlin / Getty images / Profimedia

Teške emocije



- Kao što zna svako ko je prošao kroz kraj veze, o tome nije lako govoriti. Rastanak je poput minskog polja ispunjenog složenim i teškim emocijama. Jelena i ja dajemo sve od sebe da se snađemo u tome, čineći to uz veliko poštovanje i ljubav koje i dalje gajimo, i uvek ćemo gajiti jedno prema drugom.



- Iako nikome nije dugovala objašnjenje, Jelena je odlučila da iskreno i otvoreno, ne krijući svoju ranjivost, govori o razlozima za ovu odluku. Učinila je to na najbolji način koji je umela. Mnogi su zaključili da njeno objašnjenje nije bilo dovoljno "savršeno", pa se suočila sa kritikama koje su, u najboljem slučaju, bile neljubazne, a u najgorem - otrovne.

Jelena Svitolina sa oružjem vojske Ukrajine Foto: Printscreen

Slomljeno srce

- Jelena i ja možda više nismo par, ali smo i dalje porodica. Iako mi je srce slomljeno, zauvek ću joj biti zahvalan na podršci i ljubavi koju mi je pružala tokom svih ovih godina. Kada sam bio spreman da odustanem od tenisa, ona mi je pružila ohrabrenje koje mi je bilo potrebno da nastavim. Ona stoji i iza nekih od najvećih pobeda u mom životu - a naša ćerka Skaj je najveća od svih.



- Iako sam duboko zahvalan što je javnost toliko zainteresovana za moju sreću, uznemirilo me je to što prema Jeleni nije pokazano više takta i ljubaznosti. Čak i ako neki ljudi ne razumeju njene razloge ili se ne slažu sa njima, molim vas, imajte na umu da se u jednoj vezi, "iza zavese", dešava mnogo toga što se ne može objasniti u jednoj objavi. Ona vodi svoje bitke, baš kao što i ja vodim svoje. Poštujem njene izbore i razloge. Nastavićemo da pružamo podršku jedno drugom i da duboko brinemo jedno o drugom, pogotovo zato što zajedno imamo dete.



- Dok ulazimo u ovo novo poglavlje, zamolio bih sve da imaju na umu da smo mi, pre svega, ljudi - ne Gael Monfis i Jelena Svitolina, već jednostavno Gael i Jelena. Nesavršeni, ali ljudi koji daju sve od sebe.

Gaelč Monfis želi mir za sebe, bivšu suprugu i ćerkicu Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Igraće u Švajcarskoj



Iako je potvrđeno da je karijera Gaela Monfisa na ATP turu završena, navijači će imati još jednu priliku da ga vide na terenu pre kraja 2026. godine. Potvrđeno je da će ovaj francuski teniser u decembru u Švajcarskoj učestvovati u oproštajnom meču Stana Vavrinke, na kojem će se pojaviti i Endi Mari i Rodžer Federer.

Što se tiče Jelene Svitoline, ona nije odigrala nijedan takmičarski meč otkako je potvrdila raskid sa Monfisom. Ipak, uspela je da se kvalifikuje za završni WTA turnir koji se održava krajem godine.