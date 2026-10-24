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Trener fudbalera Crvene zvezde Albert Rijera izjavio je danas da su njegovi igrači spremni za predstojeću utakmicu Super lige Srbije protiv OFK Beograda, kao i da njegova ekipa ima jasno definisan plan kako da dođe do pobede u tom duelu.

"Analizirali smo OFK Beograd, ali mislim da je za nas najvažnije da razmišljamo o tome kako ćemo se mi postaviti na utakmici. Imamo jasan plan i kada imamo loptu i kada je nemamo. Međutim, ovo je sada potpuno drugačija ekipa. Analizirali smo njihove poslednje dve utakmice sa novim trenerom (Radoslavom Batakom) i spremni smo za sutra", naveo je Rijera, a preneo sajt kluba.

Crveno-beli su prvi na tabeli sa 34 boda, šest više od drugoplasirane Vojvodine, dok OFK Beograd zauzima 11. mesto sa 11 bodova.

"Promenili su trenera, novi šef stručnog štaba ih je predvodio tek u poslednje dve utakmice. Zbog toga smo analizirali upravo ta dva meča, a ne njihove prethodne utakmice. Tačno je da je ranije to bila ekipa koja je želela da igra fudbal i dominira. Imali su svoju ideju, ali ponekad sama ideja nije dovoljna da bi se osvajali bodovi, pa su se nalazili u donjem delu tabele. Sada su, nakon promena, potpuno promenili način igre", rekao je Rijera.

Rijera je naveo da očekuje da će ekipa OFK Beograd igrati u niskom bloku.

"Očekujem da će protivnik biti u niskom bloku, jer naš način igre i naša formacija često primoravaju protivnike da se tako postave. Zato moramo da budemo oprezni u tranziciji, odnosno prilikom prelaska iz napada u odbranu, kao i kod kontranapada. Moramo da izbegavamo greške u prvoj i drugoj zoni. To je ekipa koja igra direktnim loptama prema napadaču. Imaju igrača koji povezuje igru sa napadačem i često koriste duge lopte. Oko njih se nalazi nekoliko igrača, uključujući krilne fudbalere i ofanzivnog veznog, odnosno 'desetku'. Moramo da budemo koncentrisani i spremni za takvu igru", kazao je Rijera.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Kurir

Trener Crvene zvezde izjavio je i da će u predstojećem meču biti i određenih rotacija i iznenađenja u njegovoj ekipi.

"Uvek pokušavamo da iznenadimo rivala. Sutra ćete videti neka iznenađenja sa naše strane. Kao što uvek govorim, svaka utakmica je drugačija. Ponekad menjam igrače zbog fizičkog stanja, a ponekad zato što određena utakmica zahteva nešto drugo. Nekada želim i da vidim koliko su naši igrači fleksibilni i da li mogu da igraju na različitim pozicijama, jer imaju karakteristike koje im to omogućavaju. Ne pokušavam da izmišljam nešto novo, već želim da vidim mogu li igrači da nam pruže ono što nam je potrebno, što nam može koristiti i u budućim utakmicama", rekao je Rijera.

Rijera je naveo i da će duel sa OFK Beogradom, pored i dalje povređenog Derika Lukasena, propustiti i Timi Maks Elšnik, koji se muči sa lakšom povredom primicača, i Matej Gaštarov, koji ima povišenu temperaturu.

Pored njih trojice, predstojeći meč će zbog kartona propustiti i Mohamed Abu Fani.

"Imamo 24 igrača, uz još tri golmana, i svi oni moraju da pomognu ekipi. Sutra će nam biti potrebno još nekoliko igrača da nam pomognu da pobedimo ovu utakmicu", kazao je Rijera.

Rijera je izjavio i da je zadovoljan igrom svoje ekipe u dosadašnjem delu državnog prvenstva.

"Stvaramo mnogo prilika, a ako budemo imali bolji dan, postići ćemo više golova iz tih šansi. Nekada će biti tako, a nekada neće. Ipak, igrači su ti koji su glavni akteri i protagonisti na terenu", naveo je trener Crvene zvezde.