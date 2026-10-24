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Molcan je do trijumfa stigla sa rezultatom od 2:14,82 minuta.

Drugo mesto zauzela je Albanka Lara Kolturi sa 0,01 sekundom zaostatka, dok je treća bila Nemica Ema Ajher sa 0,52 sekunde zaostatka.

PRVENSTVO SRBIJE U SKIJANJU: Na Kopaoniku održan veleslalom za mlađe kategorije! Foto: Ski Savez Srbije

Takmičenje u Svetskom kupu za skijašice nastavlja se 14. novembra, kad je na programu slalom u finskom Leviju.

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