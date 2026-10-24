Američka skijašica Pola Molcan pobedila je danas u veleslalomu u austrijskom Zeldenu, prvoj trci u novoj sezoni Svetskog kupa.
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OSTAVILA ALBANKU IZA SEBE! Pola Molcan pobednica veleslaloma u Zeldenu na početku nove sezone Svetskog kupa
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Molcan je do trijumfa stigla sa rezultatom od 2:14,82 minuta.
Drugo mesto zauzela je Albanka Lara Kolturi sa 0,01 sekundom zaostatka, dok je treća bila Nemica Ema Ajher sa 0,52 sekunde zaostatka.
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Takmičenje u Svetskom kupu za skijašice nastavlja se 14. novembra, kad je na programu slalom u finskom Leviju.
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