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Barselona i Real Madrid u nedelju od 21 čas igraju El klasiko na "Kamp nouu", a trener katalonskog giganta Hansi Flik govorio je o očekivanjima pred veliki derbi, Žozeu Murinju, suđenju i načinu na koji planira da zaustavi Kilijana Mbapea.

Nemački stručnjak nije želeo da ulazi u polemike oko suđenja, već je istakao da mu je fokus isključivo na pripremi ekipe.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija iz Džede Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Verujem sudijama. Smatram da imamo kvalitetno suđenje. Radije se fokusiram na pripremu tima. Ne želim nikakve naslove, želim samo da se usredsredim na svoju ekipu - poručio je Flik.

Trener Barselone imao je i reči hvale za Murinja, istakavši da prema portugalskom stručnjaku ima ogromno poštovanje zbog svega što je ostvario tokom karijere.

Barselona u derbi ulazi sa šest bodova prednosti, ali i nakon poraza od Pari Sen Žermena (4:2) u Ligi šampiona. Flik smatra da je taj neuspeh poslužio kao upozorenje pred duel sa velikim rivalom.

Poseban izazov biće zaustavljanje Kilijana Mbapea, a nemački stručnjak smatra da je ključ u taktičkoj disciplini.

- Moramo da sačuvamo kompaktnost. Ako taktički odradimo sve kako treba, odbrani će biti znatno lakše - istakao je Flik.

Barselona će biti oslabljena, pošto Žil Kunde neće igrati zbog problema sa zglobom, dok će Dani Olmo duže odsustvovati. Uprkos tome, Katalonci žele pobedu kojom bi dodatno učvrstili prvo mesto na tabeli.

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