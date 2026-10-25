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Fudbaleri Čukaričkog produbili su krizu Partizana, pošto su slavili rezultatom 2:0 u Humskoj u okviru 13. kola Superlige Srbije.

Posle utakmice govorio je i Lazar Marković, koji nije krio da ima pomešana osećanja nakon pobede nad klubom u kojem je proveo veliki deo karijere.

Partizan - Čukarički, Superliga Srbije Foto: Kurir Sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Netipičan osećaj, ali sve je to fudbal, život, sport… Normalno da mi nije drago zbog Partizana, ali nadam se da će se klub oporaviti i podići. Drago mi je što sam se vratio na mesto na kojem sam proveo ceo život – rekao je Marković.

Čukarički je do pobede u Humskoj stigao zahvaljujući golovima Đorđa Đokovića, koji je dva puta zatresao mrežu domaćina, u 34. i 45+2. minutu.

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