Posle utakmice govorio je i Lazar Marković , koji nije krio da ima pomešana osećanja nakon pobede nad klubom u kojem je proveo veliki deo karijere.

- Netipičan osećaj, ali sve je to fudbal, život, sport… Normalno da mi nije drago zbog Partizana, ali nadam se da će se klub oporaviti i podići. Drago mi je što sam se vratio na mesto na kojem sam proveo ceo život – rekao je Marković.