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Košarkaši Igokee poraženi su od Crvene zvezde rezultatom 81:80 u četvrtom kolu ABA lige, nakon dramatične završnice u Laktašima.

Čima Moneke je šest sekundi pre kraja postigao odlučujuće poene za crveno-bele, dok je domaći tim imao poslednji napad, ali nije uspeo da preokrene rezultat.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija iz Laktaša Foto: : Igokea m:tel/Marija Vuruna, Igokea m:tel/Marija Vuruna

Posle utakmice, trener Igokee Nenad Stefanović istakao je da je ponosan na svoju ekipu, ali i naglasio da je u završnici nedostajalo koncentracije kako bi veliki trud bio nagrađen pobedom.

- Čestitke Zvezdi na pobedi. Mislim da smo dobrim prvim poluvremenom uspeli da ih nateramo da reaguju u drugom. Odigrali smo fantastično i naterali ih da se prilagođavaju, što je pohvalno za nas. Znali smo da će uslediti njihova reakcija - rekao je Stefanović.

Strateg Igokee smatra da je njegov tim imao priliku da utakmicu privede kraju na bolji način, posebno u poslednjem posedu, kada je mogao da izabere racionalnije rešenje.

- Imali smo poslednji posed, mogli smo pametnije da završimo nekim šutem spolja i da ne idemo u gužvu. Ponosan sam na tim koji treniram. Treba nam još detalja i malo više fokusa da ovakve utakmice koje zaslužimo privedemo mirno kraju. Verujem da će to u budućnosti doći - poručio je Stefanović.

Igokea je tako ostala bez velike pobede protiv evroligaša, dok je Crvena zvezda zahvaljujući Monekeovom prodoru u završnici izbegla kiks u Laktašima.

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