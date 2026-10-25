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Marijus Grigonis, košarkaš Žalgirisa i nekadašnji član Panatinaikosa, oglasio se povodom velikog skandala koji potresa grčku košarku, a u okviru kojeg je pokrenuta istraga zbog sumnji na podmićivanje i nameštanje utakmica.

Predsednik Košarkaškog saveza Grčke Vangelis Liolios našao se u središtu istrage, dok su među osumnjičenima i sudije sa iskustvom u Evroligi.

1/3 Vidi galeriju Marius Grigonis Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Giorgos Arapekos/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia

Grigonis je priznao da je tokom karijere gledao neke veoma sumnjive utakmice.

- Definitivno je bilo nekoliko utakmica, možda i više od toga, na kojima se nije ni prikrivalo šta se radi. Ipak, kada igraš, ne možeš to da dokažeš. Nekad misliš da je samo reč o jednom od onih dana – rekao je Litvanac.

On je istakao da je važno da odgovorni budu kažnjeni i da sport mora da ostane čist.

- Dobro je što se ovakve stvari na kraju razreše jer sport uopšte ne bi trebalo da bude takav – zaključio je Grigonis.

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