Utakmica počinje u 16 časova!Pogledajte kvote pred meč OFK Beograd - Crvena zvezda. Utakmica se igra danas u 16 sati, a prenos je dostupan na Kurir.rs.
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ŠTA KAŽU KLADIONICE? Evo kakve su kvote pred meč OFK Beograd - Crvena zvezda!
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Fudbaleri OFK Beograda danas od 16 sati dočekuju Crvenu zvezdu u sklopu 13. kola Super lige.
Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurir.rs.
Crvena zvezda - OFK Beograd Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Crvena zvezda nalazi se na vrhu tabele sa 34 boda, dok OFK Beograd zauzima 11. mesto sa isto toliko bodova na svom kontu.
Zvezda je apsolutni favorit, te je kvota na pobedu crveno-belih 1.30, dok se trijumf domaćeg tima plaća koeficijentom 7.70.
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