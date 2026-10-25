Utakmica počinje u 16 časova.
Fudbal
ROMANTIČARI NA KARABURMI DOČEKUJU CRVENO-BELE! Evo gde možete da gledate utakmicu OFK Beograd - Crvena zvezda!
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Fudbaleri OFK Beograda danas od 16 sati dočekuju Crvenu zvezdu u sklopu 13. kola Super lige.
Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurir.rs.
Crvena zvezda - OFK Beograd Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Crvena zvezda nalazi se na vrhu tabele sa 34 boda, dok OFK Beograd zauzima 11. mesto sa isto toliko bodova na svom kontu.
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