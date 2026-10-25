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Kakav povratak, kakva drama i kakava partija Nikole Jokića!

Denver Nagetsi stigli su do prve pobede u novoj sezoni pošto su posle neverovatnog povratka savladali Nju Orleans Pelikanse sa 141:135, iako su u jednom trenutku gubili čak 23 poena razlike!

Srpski centar ponovo je bio glavna figura utakmice. Jokić je upisao 35 poena, 15 skokova i 10 asistencija, ostvarivši 199. tripl-dabl u regularnom delu NBA karijere. Ispred njega na večnoj listi ostao je samo Rasel Vestbruk sa 209 takvih učinaka.

Ipak, veliku pomoć imao je u Džamalu Mareju, koji je meč završio sa čak 42 poena, ali i mladom Trevonu Brazileu, jednom od najvećih junaka neverovatnog preokreta.

1/5 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Pelikansa Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Jokićev šou i čudo u poslednjoj četvrtini!

Početak utakmice nije nagoveštavao ovakav rasplet. Naprotiv, Pelikansi su od prvog minuta krenuli silovito, zatrpavali koš domaćina i već u prvoj četvrtini stigli do dvocifrene prednosti – 38:24. Denver nije uspevao da pronađe ritam, odbrana je delovala ranjivo, a gosti su koristili gotovo svaku priliku da dodatno uvećaju razliku.

U jednom trenutku prednost Nju Orleansa narasla je na ogromnih 23 poena! Pelikansi su na poluvremenu šutirali nestvarnih 65,9 odsto iz igre, dok su Nagetsi izgledali kao ekipa koja jednostavno nema odgovor na nalet rivala.

Jokić i Mari pokušavali su da održe Denver u životu, ali ni njihovi poeni nisu bili dovoljni da se zaustavi raspoloženi protivnik. Posle tri četvrtine semafor je pokazivao 108:89 za goste, a mnogi su verovatno već počeli da razmišljaju o novom porazu Nagetsa.

Međutim, prerano su ih otpisali!

U poslednjoj deonici Denver se konačno probudio. Odbrana je postala agresivnija, energija se vratila, a publika u Bol areni dobila je razlog da ponovo veruje u čudo. Trojke Marija i Jokića, atraktivno zakucavanje Erona Gordona i fenomenalna energija Trevona Brazilea pokrenuli su lavinu koju Pelikansi više nisu mogli da zaustave.

Ruki zapalio Bol arenu, navijači mu skandirali „MVP“!

Ako je Jokić bio mozak velikog preokreta, Brazile je bio njegova iskra! Mladi košarkaš, kojeg je Denver izabrao kao 35. pika na draftu, doneo je upravo ono što je ekipi nedostajalo – energiju, čvrstinu i agresivnost na obe strane parketa.

Za 28 minuta na terenu postigao je 17 poena i uhvatio devet lopti, a posebno je zablistao u završnici. Njegov doprinos nije se ogledao samo u statistici, već i u načinu na koji je podigao čitavu ekipu. Denver je odjednom izgledao kao potpuno drugi tim!

A onda je usledio trenutak za pamćenje. Dok je Brazile u samom finišu izvodio slobodna bacanja, sa tribina Bol arene počeli su da se čuju povici: „MVP, MVP!“ Navijači su prepoznali momka koji je u najtežem trenutku uneo novu energiju u ekipu i postao jedan od ključnih junaka večeri.

Njegova trojka iz ugla, na minut i 25 sekundi pre kraja produžetka, donela je Denveru vođstvo od 133:129 i praktično prelomila utakmicu.

Ruki pokrenuo Denver

Trevon Brazile, kojeg je Denver izabrao kao 35. pika na draftu, pokazao je da bi mogao da bude jedno od najprijatnijih iznenađenja sezone! Mladi košarkaš uneo je energiju koja je očajnički nedostajala Nagetsima, a njegov doprinos došao je u trenutku kada je ekipa bila na ivici poraza. Čvrstom odbranom, agresivnošću i važnim poenima razdrmao je uspavani Denver i dao saigračima dodatni vetar u leđa.

Brazile nije čekao da mu utakmica sama dođe, već je od prvih minuta na parketu pokazao veliku želju i spremnost da preuzme odgovornost. Njegova pokretljivost i borbenost pomogle su Nagetsima da podignu intenzitet igre, zaustave nalet Pelikansa i krenu u veliki povratak. Uz Nikolu Jokića, Džamala Marija, Erona Gordona i Kristijana Brauna, postao je važan deo petorke koja je napravila preokret i vratila Denver iz ogromnog rezultatskog minusa.

Za samo 28 minuta na parketu, mladi košarkaš zabeležio je 17 poena i devet skokova, a posebno je zablistao u produžetku, kada je ubacio sedam poena. Njegova trojka iz ugla, kojom je Denver poveo sa 133:129 na minut i 25 sekundi pre kraja, bila je jedan od ključnih trenutaka završnice.

Koliko je brzo osvojio simpatije publike, najbolje govori scena iz finiša utakmice, kada su navijači u Bol areni počeli da skandiraju „MVP, MVP“ dok je izvodio slobodna bacanja. Za mladog NBA igrača teško da postoji bolja potvrda da je ostavio pravi utisak. Ako je suditi po ovom nastupu, Denver bi u Brazilu mogao da dobije mnogo više od igrača iz drugog plana – potencijalno važno oružje za nastavak sezone.

Jokić ponovo ispisuje istoriju!

Brojke srpskog asa još jednom govore same za sebe. Sa 35 poena, 15 skokova i 10 asistencija, Jokić je stigao do svog 199. tripl-dabla u regularnom delu NBA lige. Ispred njega je samo Rasel Vestbruk, koji je karijeru završio sa 209 takvih učinaka.

Mari je susret završio sa 42 poena, dok je Brazile dodao 17 poena i devet skokova. Kod Pelikansa najefikasniji je bio Trej Marfi sa 26 poena, dok je Dežonte Marej ubacio 22. Derik Kvin i Zajon Vilijamson postigli su po 17 poena.

Nju Orleans je tako upisao i treći poraz na početku sezone pod vođstvom novog trenera Džamala Mozlija, dok je Denver konačno stigao do prvog trijumfa.

Nagetsi su se vratili iz ponora, preživeli pravu rezultatsku dramu i pokazali da čak i kada deluju izgubljeno, imaju dovoljno kvaliteta da preokrenu nemoguće.