BOGI POKAZAO KAKAV JE MAJSTOR! Bogdanović odigrao sjajan meč, Hjuston melje sve pred sobom! (VIDEO)
- Bogdan Bogdanović je u pobedi Hjustona nad Atlantom 121:114 ubacio 11 poena za 20 minuta, uz tri pogođene trojke iz pet pokušaja.
- Roketsi su stigli do skora 3-0, a Kevin Durent je predvodio tim sa 22 poena, dok je Atlanta ostala bez odgovora u završnici.
Bogdan Bogdanović polako hvata pravi ritam, dobija sve više minuta i sa Hjustonom nastavlja pobednički niz!
Roketsi su stigli do skora 3-0, Bogdan Bogdanović polako hvata pravi ritam, a dobre vesti za srpskog asa stižu iz Hjustona! Roketsi su nastavili savršen početak sezone, pošto su na gostovanju savladali Atlantu sa 121:114, a Bogi je protiv ekipe za koju je nekada nastupao pružio zapaženu partiju.
Za 20 minuta na parketu, srpski bek ubacio je 11 poena, uz odličan šut za tri poena - pogodio je tri od pet pokušaja iza linije 7,24 metra. Iz igre je šutirao četiri od osam, a učinku je dodao po jedan skok i asistenciju.
Nije Bogdan morao da bude najefikasniji da bi pokazao koliko može da znači ekipi. Siguran šut sa distance i sposobnost da kazni protivničku odbranu kada mu se ukaže prilika predstavljaju važne adute Hjustona, koji je sezonu otvorio sa tri pobede i pokazao da ima ozbiljne ambicije.
Durent predvodio Roketse, Atlanta nije imala odgovor
Hjuston je do trijumfa stigao zahvaljujući raspoređenom napadačkom učinku. Kevin Durent postigao je 22 poena, dok su Rid Šepard i Tari Iston dodali po 19. Alperen Šengun i Ejmen Tompson završili su meč sa po 17 poena, a Šengun je upisao i deset skokova i sedam asistencija.
Roketsi su u jednom trenutku imali čak 20 poena prednosti, ali se Atlanta nije predala. Domaćin je u završnici uspeo da smanji zaostatak i unese neizvesnost, ali nije imao snage za potpuni preokret.
Džejlen Džonson bio je najbolji u redovima Hoksa sa 26 poena, 16 asistencija i devet skokova. Nikil Aleksander-Voker i Dajson Denijels dodali su po 18 poena, ali to nije bilo dovoljno da se zaustavi raspoloženi Hjuston.
Bogi sve važniji u novom poglavlju NBA karijere
Za Bogdanovića je ovaj meč imao i posebnu težinu, pošto se vratio u Atlantu, gde je proveo značajan deo svoje NBA karijere. Ovoga puta bio je na suprotnoj strani, u dresu Hjustona, sa kojim je došao do treće uzastopne pobede.
Srpski reprezentativac nastavlja da gradi svoju ulogu u novoj sredini, a precizan šut za tri poena svakako je dobar znak za nastavak sezone. Ako nastavi da koristi minute i pogađa u ovakvom ritmu, Roketsi bi mogli da dobiju još jedno pouzdano oružje u borbi za vrh Zapadne konferencije.
Hjuston je sada na učinku 3-0, dok je Atlanta posle prvog poraza pala na 2-1. A Bogi? Polako ulazi u ritam i šalje poruku da još ima šta da pokaže na najvećoj košarkaškoj sceni!