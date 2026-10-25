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Bogdan Bogdanović polako hvata pravi ritam, dobija sve više minuta i sa Hjustonom nastavlja pobednički niz!

Roketsi su stigli do skora 3-0, Bogdan Bogdanović polako hvata pravi ritam, a dobre vesti za srpskog asa stižu iz Hjustona! Roketsi su nastavili savršen početak sezone, pošto su na gostovanju savladali Atlantu sa 121:114, a Bogi je protiv ekipe za koju je nekada nastupao pružio zapaženu partiju.

Za 20 minuta na parketu, srpski bek ubacio je 11 poena, uz odličan šut za tri poena - pogodio je tri od pet pokušaja iza linije 7,24 metra. Iz igre je šutirao četiri od osam, a učinku je dodao po jedan skok i asistenciju.

Nije Bogdan morao da bude najefikasniji da bi pokazao koliko može da znači ekipi. Siguran šut sa distance i sposobnost da kazni protivničku odbranu kada mu se ukaže prilika predstavljaju važne adute Hjustona, koji je sezonu otvorio sa tri pobede i pokazao da ima ozbiljne ambicije.

1/5 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović u dresu Hjustona Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Durent predvodio Roketse, Atlanta nije imala odgovor

Hjuston je do trijumfa stigao zahvaljujući raspoređenom napadačkom učinku. Kevin Durent postigao je 22 poena, dok su Rid Šepard i Tari Iston dodali po 19. Alperen Šengun i Ejmen Tompson završili su meč sa po 17 poena, a Šengun je upisao i deset skokova i sedam asistencija.

Roketsi su u jednom trenutku imali čak 20 poena prednosti, ali se Atlanta nije predala. Domaćin je u završnici uspeo da smanji zaostatak i unese neizvesnost, ali nije imao snage za potpuni preokret.

Džejlen Džonson bio je najbolji u redovima Hoksa sa 26 poena, 16 asistencija i devet skokova. Nikil Aleksander-Voker i Dajson Denijels dodali su po 18 poena, ali to nije bilo dovoljno da se zaustavi raspoloženi Hjuston.

Bogi sve važniji u novom poglavlju NBA karijere

Za Bogdanovića je ovaj meč imao i posebnu težinu, pošto se vratio u Atlantu, gde je proveo značajan deo svoje NBA karijere. Ovoga puta bio je na suprotnoj strani, u dresu Hjustona, sa kojim je došao do treće uzastopne pobede.

Srpski reprezentativac nastavlja da gradi svoju ulogu u novoj sredini, a precizan šut za tri poena svakako je dobar znak za nastavak sezone. Ako nastavi da koristi minute i pogađa u ovakvom ritmu, Roketsi bi mogli da dobiju još jedno pouzdano oružje u borbi za vrh Zapadne konferencije.

Hjuston je sada na učinku 3-0, dok je Atlanta posle prvog poraza pala na 2-1. A Bogi? Polako ulazi u ritam i šalje poruku da još ima šta da pokaže na najvećoj košarkaškoj sceni!